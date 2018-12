Aláiz descarta la San Silvestre Vallecana y apunta a un gran 2019

M.Á. TRANCA | LeÓN

Roberto Aláiz no correrá la San Silvestre Vallecana. El atleta leonés que se había fijado como reto disputar la prestigiosa prueba madrileña esperará varias semanas para retomar el pulso competitivo y con ello poder afrontar el escenario en una mejor disposición.

Aunque sus sensaciones son positivas y el dolor ya no es tan molesto el pupilo de José Enrique Villacorta ha decidido descartar su regreso a una de las carreras que más le ilusionan con el fin de no forzar en exceso y con ello poder afrontar un calendario que en 2019 tiene como principal objetivo el Mundial al aire libre y unas semanas antes el Nacional.

Aláiz es consciente que después de unos años en los que el Aquiles le ha jugado una mala pasada y ha cortado no sólo su progresión, también las opciones de sumar éxitos en la pista, en 2019 le debe llegar el momento para volver a estar entre los mejores. «Estoy entrenando bastante bien pero no quiero precipitarme. Todo va saliendo como esperaba aunque el poder correr la San Silvestre , a pesar de que era mi intención, tendrá que esperar a otro año. Si se disputara en un mes y medio las opciones serían altas pero no quiero precipitarme. Sé que podía acabarla pero no iba a hacerlo de cualquier manera».

Respecto a la fecha en la que volverá a competir tras superar un calvario de lesiones el atleta leonés aún no tiene una fecha definida. «Febrero o marzo puede ser pero voy a pensármelo bien y decidiré cuando crea que es el momento. Tengo tiempo para hacerlo porque la temporada al aire libre y en este caso el Nacional se disputará en septiembre. Tengo tiempo por delante y creo que 2019 va a ser un gran año para mí después de tantos contratiempos».

En cuanto a la modalidad, Aláiz se ha fijado en los 3.000 obstáculos. «Creo que podré hacerlo bien. Es mi prueba preferida pero si las cosas no van bien tampoco descarto el 5.000 o el 10.000. En ambas distancias creo que podría firmar una actuación positiva pero lo primero será probarme en el 3.000 obstáculos».

Y añade: «Sería para este ciclo olímpico ya que para el siguiente la mente puede estar en otras distancias como la maratón. Pero ya habrá tiempo para ello», apunta el pupilo de Villacorta.