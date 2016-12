Aláiz: operación positiva

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

«Todo ha salido perfecto». Así se expresaba Roberto Aláiz tras salir de la segunda operación en el tendón de Aquiles con la que el atleta leonés pretende acabar de una vez por todas con los problemas que desde el año 2015 han lastrado sus opciones llevándole incluso a no poder luchar por una plaza para los Juegos, más recientemente a decir adiós a la temporada de cross y a buena parte del calendario de 2017.

El atleta entrenador por José Enrique Villacorta era intervenido ayer en la clínica Cemtro por parte del doctor Capapé para tratarle de la microrrotura que sufría hace unas semanas tras completar una concentración en altitud en Sierra Nevada.

La aparición de dolores y la circunstancia de que lo mejor era pasar por el quirófano han llevado al atleta a decidir pasar por las manos de un especialista que ya lo operó hace cinco meses y que ahora volvía a tratarle para superar de una vez por todas un problema que se ha convertido en un lastre para Aláiz en los últimos años.

La operación para Roberto salía perfecta y hoy ya regresará a León para iniciar una fase inicial en su cuenta atrás hacia la recuperación. Con una férula estará unas semanas para posteriormente empezar el tratamiento rehabilitador y poder empezar a entrenar en unos meses. En la intervención quirúrgica no se apreciaron otros contratiempos por lo que el ‘lions’ podrá iniciar en los plazos habituales una cuanta atrás que debe llevarle a una recuperación total para estar en plena forma en 2018. Aláiz no quiere acelerar el proceso y por eso la temporada 2017 está olvidada para él. El atleta es consciente que tiene tiempo por delante para volver al nivel que lució en el año 2014 e incluso mejorarlo. Por ese motivo pasaba ayer por el quirófano y también intentará que su proceso sea el óptimo. No valen otros escenarios para él que con su tendón de Aquiles ha pasado por un calvario en los dos últimos años. Situación que tras la intervención en la clínica Cemtro a cargo del doctor Capapé espera dar por superada para recuperar su sitio entre la élite del atletismo español.