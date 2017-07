Alemania da una lección a España

AMADOR GÓMEZ | CRACOVIA

La quinta corona de España en el Europeo sub-21, con la generación más prometedora y de mayor talento de los últimos tiempos, se vio frustrada por Alemania en la final, que se impuso por 1-0, en el peor partido del campeonato de la selección de Albert Celades. España se vio superada por un equipo germano que estudió y supo jugar perfectamente a la que era favorita para ganar el título. Los alemanes fueron justos vencedores y dominadores no sólo cuando atacaron, durante toda la primera parte, sino también cuando les tocó defender, tras el descanso, cuando a los llamados a formar parte de ‘La Roja’, demasiado apocados, les faltó profundidad ante un incansable y ordenado rival. En fútbol y en físico, con balón y sin él, Alemania fue siempre mejor que España, que sólo tuvo unos momentos de cierta ambición y actitud ofensiva en el segundo tiempo, pero estuvo seca, sin la pegada que le había caracterizado para alcanzar el choque definitivo. Y tampoco aparecieron las individualidades de Saúl Ñíguez y Marco Asensio para forzar al menos una prórroga a la que España ni siquiera hizo méritos.

La desconocida España sub-21, intimidada por la presión y el poderío físico germano, no tuvo nunca opción al título y pagó su pésima primera parte, en la que el equipo nacional, totalmente replegado a partir de los cinco minutos, apenas olió el balón durante el primer tiempo. El medio campo español no generó nada de fútbol, sobre todo en ese período en el que la selección se salvó de más de un tanto, sobrepasada por el empuje de un equipo alemán que no necesitó el juego duro que había prometido en la previa para imponerse a España en el juego y en el marcador. El dominio de Alemania fue abrumador y la selección sub-21 cerró con excesivo dolor un ciclo.

A la selección española, demasiado pasiva, le faltó el balón, que fue de Alemania durante toda la primera mitad, y la creación del fútbol y acusó también debilidades defensivas, sobre todo en los laterales, donde sufrió demasiado ante los alemanes. Después de una pérdida, desde la banda derecha llegó el golazo de los germanos, con un gran centro al área que Weiser, quien con un giro de cabeza que provocó una espectacular parábola con Kepa algo adelantado, inauguró el marcador. Se veía venir, ya que Alemania, que lanzó incluso al poste en el minuto 7, encontró las vías de agua de una España en la que ni Saúl ni Ceballos, mucho más preocupados por defender, tuvieron posibilidad de fabricar juego y dar algún pase en profundidad.

Tan sólo presentó España alguna acción individual en esa primera parte, y no fue de Marco Asensio, a quien más se esperaba, sino de Deulofeu, pero el extremo catalán que se alternó en banda con el madridista viendo la incapacidad de la ‘Rojita’ arriba, abusó de regate. Ni una sola ocasión clara tuvo España en esa primera parte en la que no hubo unidad ni combinación. La pegada que había exhibido hasta llegar a la final era imposible que llegara en el momento definitivo porque Alemania no permitía las contras con su presión.