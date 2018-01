Alexis, investigado por saltarse un control antidopaje

Alexis Sánchez, el reciente fichaje del Manchester United, se encuentra con un serio problema encima, después de que la prensa británica haya comunicado que el futbolista chileno, todavía bajo disciplina del Arsenal, se saltó un control antidopaje al estar en Manchester, una situación de la que los 'gunners' no informaron a la federación inglesa.

No estaba en el entrenamiento

Según el diario 'The Sun', los responsables del control antidopaje acudieron a las instalaciones del Arsenal. Entre los nombres elegidos al azar surgió el de Alexis, que no estaba presente en el entrenamiento. La obligación del club londinense era comunicar de cualquier cambio de horario de sus futbolistas, algo que, según estas fuentes, no ocurrió. Si la federación no acepta las explicaciones del Arsenal, el nuevo jugador del United puede ser sancionado.