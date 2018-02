Algarve, próximo reto para Benito

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Murcia y Almería no, pero el Algarve sí. Miguel Ángel Benito ha tenido que renunciar a las dos próximas citas competitivas debido a la tendinitis que le produjo su caída en la segunda etapa de la Estrella de Besseges en Francia aunque no a ser de la partida la próxima semana en la vuelta portuguesa en la que tratará de recuperar el buen momento de forma y sensaciones que ha lucido en este tramo inicial del año hasta que la caída en Francia arrastrado por otro ciclista y el fuerte golpe que se produjo en una rodilla le han obligado a trastocar algo sus planes.

No obstante la baja del ciclista leonés del Caja Rural RGA Seguros no será tan prolongada como la del pasado año cuando también una caída, en este caso en Argentina, le dejaba fuera de combate durante un buen número de semanas y con ello cercenaba sus opciones de estar en la Vuelta a España, su gran objetivo desde que diera el salto al pelotón profesional.

Aunque no ha podido entrenar desde su regreso de tierras galas, hoy sí podrá hacerlo con vistas a intentar recuperar su golpe de pedal y llegar en buenas condiciones a la Vuelta al Algarve que se disputará del 14 al 18 de este mes y donde espera que la mala suerte queda de una vez por todas apartada. Bien es cierto que no llegará al cien por cien pero sí a un nivel alto no sólo para intentar ayudar a su jefe de filas en la escuadra navarra, también para intentar ser protagonista en alguna escapada dado que alguna de las etapas se adaptan a la perfección a sus características.

La primera fase de la temporada para Miguel Ángel Benito continuará con mucha probabilidad en Francia. Allí regresará tras participar en la Vuelta al Algarve para correr dos clásicas, en este caso ya en el mes de marzo (todo dependerá de su estado y de la decisión última del Caja Rural atendiendo también al resto de ciclistas), la Loire-Atlantique el día 24 y uno más tarde la Cholet-Pays de Loire. La Coppi-Bartali en suelo transalpino también aparece como una opción más que factible ya en plena primavera antes de otra de las carreras en las que también tiene depositada mucha ilusión y esperanzas, la Vuelta al País Vasco (2 al 7 de abril).

La presencia del ciclista del Caja Rural en la ronda ciclista vasca supondría además que sus opciones de disputar la Vuelta a España aumentaran en una edición que precisamente cuenta con dos etapas leonesas.