Alonso apura su marcha

S.D. | MADRID

Sólo diecisiete horas después de disputar en el circuito de Abu Dhabi su última carrera de Fórmula 1, el piloto español Fernando Alonso volvió conducir un prototipo de F1 en Bahrein. El doble campeón mundial con Renault cumplió ayer con uno de sus últimos compromisos con McLaren este año, intercambiando su monoplaza con el del siete veces campeón de la Nascar, Jimmie Johnson, según informa la página especializada Motorsport.

Según los planes, Alonso tenía programado subirse al coche de Johnson de la Nascar, mientras que Johnson se estrenaría al mando de un monoplaza de F1 a bordo de un McLaren con motor Mercedes de 2013. Sin embargo, en una solicitud de última hora, el asturiano preguntó si podía hacer una breve tanda con el V8 y dio varias vueltas para preparar una base para Johnson. Fernando Alonso había dicho que la prueba de este lunes en Bahrein con un coche de la Nascar era para divertirse, pero que no descartaba correr con él en el futuro. «Es pura diversión pero no puedo decir al 100% que no disfrutaré lo suficiente como para volver».