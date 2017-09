Alonso da los últimos retoques a su renovación con McLaren

Dos semanas atrás, en Singapur, McLaren y Renault anunciaron su compromiso para 2018 tras la ruptura del equipo de Woking con Honda. Pero la oficialización de la renovación de Fernando Alonso por la escuadra británica se hará esperar. “Quizá antes del GP de EEUU”, explicó el ayer bicampeón del mundo en el caluroso y húmedo 'paddock' de Sepang, donde este fin de semana se celebra el GP de Malasia, que el asturiano ha ganado en tres ocasiones y con tres equipos diferentes.

"Después de Suzuka probablemente será la fecha tope para tomar la decisión y elegir lo que sienta que es lo mejor. Quiero ser competitivo el año que viene y estar de vuelta en el podio, luchando por victorias y por el título, como ya he dicho muchas veces. Necesito algo más de información para tomar esta decisión", reveló el asturiano. "No ha cambiado mucho la situación. La prioridad es estar luchando por los podios, las victorias y el campeonato el próximo año, y sigo viendo las posibilidades que hay. Soy optimista, Creo que puedo ser competitivo aquí, en McLaren, porque es uno de los mejores equipos del mundo y sólo hay que poner un par de cosas juntas", añadió.

Dos días atrás, había comentado en una entrevista al canal inglés Sky que el próximo año “será un examen para McLaren, tendremos el mismo motor que Red Bull y será una buena prueba para valorar nuestro chasis”. Parece que da por hecho que seguirá en Woking, pero aún faltan algunos temas contractuales, como su deseo de correr, de nuevo, las 500 Millas de Indianápolis, y esta temporada, además, las 24 Horas de Le Mans, algo que ningún piloto de la F-1 moderna ha podio encajar nunca en su contrato con una escudería. "Siempre es bueno estar en un equipo como McLaren, que es el mejor o uno de los mejores de siempre. Cada equipo tiene sus dudas para el año que viene porque hay cambios mínimos en el reglamento, pero al mismo tiempo el ratio de desarrollo ha sido grande este año", reflexiona el asturiano.

Recordando sus victorias en Malasia

"Habrá un desarrollo extra durante el invierno porque puedes empezar desde cero y hacer cosas que no puedes hacer durante la temporada. Habrá riesgo para todos, seguro. Si estas en una gran escuderia, como McLaren, hay menos riesgo y ahora no quiero riesgos, sólo ganar. McLaren ha dominado esta categoría durante muchos años. Incluso en los años malos lograban podios y victorias. Aún hay cosas que tengo que comprobar y cuando lo haga, tomaré una decisión, ahora viene Malasia y Japón y espero que para después de ese gran premio, quizá ya en Austin sea la fecha límite”.

El GP de Malasia se despide este fin de semana del calendario de la F-1, un escenario que ha ido muy ligado a la figura de Alonso, ganador con Renault, McLaren y Ferrari. Recuerda con más cariño la del 2007 con McLaren, "pues era la segunda prueba del campeonato y se ponían las cosas muy bien", pero no puede olvidar el 2003: "Aquí conseguí mi primera 'pole position' y mi primer podio en una jornada que no olvidaré, recuerdo que la noche antes recibí dos veces la visita del médico por la noche porque tenía la fiebre muy alta, fue increíble. Pero en cuanto a los mejores recuerdos, claro, las victorias. Aquí he ganado con Renault, Mclaren, Ferrari, con Michelin, Bridgestone, Pirelli, con diferentes motores… un gran sitio para mi", ha rememorado.

Las dos largas rectas de Sepang limitarán mucho las opciones de Alonso en esta depedida del circuito malayo, todo lo contrario de sus posibilidades en la carrera precedente de Sepang, donde el asturiano parecía tener el podio en sus manos, cuando el accidente de los dos Ferrari y Verstappen, le dejó fuera de combate. "No creo que se pueda culpar a nadie", dijo sobre el accidente en Marina Bay.

"En las salidas todos estamos muy cerca y en situaciones de lluvia y poca visibilidad, tampoco sabes en qué lugar están los rivales. Yo me moví a la derecha, pero tampoco sabía si había un coche allí que había salido mejor y me lo pude haber comido. Esta vez tocó retirada sin haber tenido ninguna culpa", dijo. ”Lo cierto es que hubiera estado en el podio seguro, en la primera curva era segundo o tercero y después podría haber adelantado algún puesto y finalmente con el cambio a ruedas de seco me hubiera adelantado quizá algún piloto, pero no más en un circuito en el que no se puede pasar”.