Alonso dice adiós a la F1 pero no descarta volver

david sánchez | madrid

El último fin de semana de competición de la temporada 2018 de Fórmula 1 es un fin de semana de despedidas para muchos, con una por encima del resto. Fernando Alonso deja la Fórmula 1, pero también Kimi Räikkonen cambia Ferrari por Sauber, Ricciardo hace lo propio con Red Bull y Renault, Carlos Sainz sale del equipo francés para recalar en McLaren. Decía un veterano periodista británico en el paddock de Abu Dhabi que hacía muchos años que no tenía tantas ganas de que acabara una temporada de Fórmula 1, no tanto por el fin en sí mismo, sino porque está deseando ver los cambios que va a traer la próxima.

Mientras que casi todos los cambios han surtido un efecto revitalizador para los que se les ha hecho muy larga la presente campaña, la salida de Fernando Alonso de la competición ha generado una profunda tristeza y llama a la reflexión a no pocos involucrados en la Fórmula 1, bien como partes integrantes del propio campeonato, bien como elementos paralelos. Fernando Alonso forma parte de una generación única en la competición automovilística. Se estrenó en el Gran Circo junto a Kimi Räikkönen, con quien tuvo una buena batalla en 2005 y con el que acabó compartiendo box años después en Ferrari.

Sin embargo, mientras que para el finlandés es suficiente verse en el paddock de la Fórmula 1 y ya está, para el asturiano ni mucho menos es suficiente. Alonso es un ganador nato, y lleva cuatro años no sólo sin oler un podio, sino peleando contra gigantes que nada tienen de molinos a lomos de un Rocinante que nada tiene que ver con el Bucéfalo que le prometieron cuando regresó a McLaren. Los cambios que se van a producir en 2019 de pilotos son también sintomáticos de la situación que atraviesa la propia competición. El cambio de manos de Bernie Ecclestone a los hombres de Liberty Media supone remover desde los cimientos un deporte que se había quedado anquilosado no sólo en el siglo XX, sino en los años 80 de la centuria pasada. Sin embargo, esos cambios llegan tarde para hombres como Alonso, que a sus casi 37 años no está ya para esperar a volver a verse arriba.

Alonso es un ganador nato, posiblemente una de las personas más competitivas que existan en cualquier ámbito del deporte. Si puede entrar primero en meta, no se conformará con ser segundo, eso es evidente, pero en cualquier aspecto de su vida es así. Los entrenamientos, la preparación técnica, el aprendizaje de sus coches. Todo lo lleva con la máxima de ser el mejor. Este es el motivo principal por el que deja la Fórmula 1: con las patas atadas, no hay caballo que pueda llegar primero. Los años de McLaren han sido letales para su ilusión, y a su edad ya no está para esperar a ese ansiado cambio normativo de 2021 mientras otros trenes le pasan por las narices.