Alonso: «Es difícil pensar en volver»

El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón del mundo de F-1, que este fin de semana disputa en Abu Dabi su último Gran Premio explicó en la capital de los Emiratos Árabes que «ahora mismo es difícil pensar en volver» a la categoría reina del automovilismo, pero» que «la puerta no está cerrada». Y apuntó además que «he estado haciendo esto toda la vida, quizás el próximo año en abril me encuentre desesperado en el sofá, así que puede que encuentre la manera de volver. Aunque ésa no es la idea inicial». | EFE