La Alto Sil sale otra vez disparada

georgino fernández | león

Ocho minutos. Eso fue lo que tardaron en agotarse ayer los 400 dorsales de la carrera Alto Sil. Como viene siendo habitual, las inscripciones on line fueron un visto y no visto poniendo de relieve un año más que esta prueba que discurre por los montes de Santa Cruz y Páramo del Sil es una de las más esperadas por todos los amantes del trail run. «Fue a toda velocidad. Esos ocho minutos son lo que tardó la gente en rellenar los datos y aceptar los pagos», manifestó el organizador Lolo Díez. «Se quedado fuera mucha gente. Tengo cientos de emails con gente que no ha podido entrar», añadió. En todo caso, para este amplio grupo se abre hoy la lista de espera para las posibles renuncias. Para esta edición han contratado seguro de cancelación 120 personas y si alguno anula la inscripción se pasa directamente al primero de la lista de espera por riguroso orden. «Lo normal es que un diez por ciento anule su inscripción lo que supone la renuncia de treinta o cuarenta personas».

La Carrera Alto Sil se disputará el próximo 18 y 19 de marzo y este año el Ayuntamiento de Páramo del Sil ha apostado fuertemente por su impulso para consolidarla internacionalmente de cara a la décima edición con un aumento considerable del presupuesto destinado a la prueba que durante un fin de semana llena de vida todo el municipio y alrededores.

Ya son muchos los corredores interesados en la carrera; entre ellos el suizo Marc Lauenstein que ha incluido a la prueba berciana en su calendario. Lauenstein fue el corredor revelación en la pasada Zegama-Aizkorri donde quedó segundo por detrás de una súper estrella como es Kilian Jornet superando al burgalés Luis Alberto Hernando. La organización dispone de un cupo para corredores considerados Elite según la ITRA (International Trail Running Association) que no computan dentro de los 400 dorsales que se ponen a disposición del público general.

La prueba internacional con el apoyo incondicional de Lurbel y Prozis? repartirá 3.500 Euros en metálico entre los primeros clasificados.

Y también hay otros nombres fuertes del panorama nacional como el bejarano Alfredo Gil, Fernando Arca, Ander Cangas o Raúl García. En cuanto a mujeres destaca la rumana Ana Constantin y es posible la presencia de la cántabra Azara García de los Salmones. De Portugal vienen 20 atletas y habrá o tros de Sudáfrica y Estados Unidos.