Álvarez Tomé recupera efectivos

f. roberto otero | ponferrada

No se puede cantar victoria antes de tiempo, porque en las últimas semanas han caído jugadores en los entrenamientos y se ha llegado a los partidos con varias bajas, pero en la vuelta al trabajo de la Deportiva se pudo ver que Álvarez Tomé sólo cuenta con la ausencia de José Antonio Ríos Reina para visitar al Lealtad. Núñez, que se retiró con un golpe ante el Burgos CF, y Jonathan Ruiz, que no entró en la convocatoria, ya están a disposición del técnico leonés. Por lo visto en los últimos partidos, es de suponer que Núñez vuelva a actuar de lateral izquierdo en Les Caleyes.

Aprovechar los fallos

Ya van dos veces en los últimos días que los jugadores del equipo berciano afirman que la Deportiva no puede desaprovechar posibles fallos del Pontevedra en las últimas cuatro semanas. No quieren que el cuadro granate le dé la opción y por no hacer los deberes propios, se escapen las opciones que puedan quedar. En esos términos se expresaba ayer Juan Carlos Menudo: «Hay que intentar ganar y se suicidan ellos, hay que estar ahí. Sería imperdonable que se suiciden y nosotros no estuviésemos ahí. Ellos saben que hay presión, igual que nosotros. No se pueden descuidar porque nosotros no vamos a tirar la toalla. Es muy difícil, pero mientras hay vida hay esperanza y nosotros no vamos a tirar la toalla».

El centrocampista andaluz se refirió ayer a las palabras de Luisito, entrenador del Pontevedra, tras la derrota en el campo del colista, criticando el papel y la actitud del equipo: «A Luisito no le sentaría bien perder ante el colista. No lo tendría en sus cálculos, pero esta categoría es así de difícil y bonita. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y que los demás se las avíen como puedan».

Las intención del equipo deportivista es sacar los tres puntos en Villaviciosa y meter presión al Pontevedra colocándose a dos puntos de éste antes de que dispute su partido ante el Coruxo: «¿Dónde hay que firmar? Lo firmaría. Tenemos que seguir intentándolo, creer, pelear», concluye Menudo.