Una amarga despedida

A. OROZCO | HOSPITALET

Amarga despedida de la competición para un Agustinos E. Leclerc que cayó derrotado a domicilio ante el Torrons Vicens CB Hospitalet de forma muy clara (85-67) y en el que tuvo un comienzo de partido realmente desastroso.

Los catalanes se jugaban mucho en el enfrentamiento mientras que para los leoneses, ya descendidos, el duelo no era más que un trámite que pasar. Quizás por ello acaso porque el CB Hospitalet es sencillamente mejor equipo, el caso es que los locales saltaron a la pista mordiendo en defensa y aunque en sus primeras intentonas cometieron bastantes errores, incluso en la circulación de pelota, no tardaron en dejar bien claro que sólo les valía la victoria. Así un parcial inicial de 13-0 con Bitjaa imparable en las pinturas y un primer triple de Schmidt, dejaba a las primeras de cambio a Agustinos Leclerc en muy mala posición anímica y moral, y a su técnico obligado a parar el juego con un tiempo muerto cuando apenas se habían cumplido cuatro minutos. Agustinos no mejoró, Kavas se abusó sin suerte alguna del triple y por contra un enceste de tres puntos del local Gallardo dejó el marcador listo para sentencia a la finalización del primer periodo, 24-4.

El resto del partido se sucedió por la misma dinámica y sólo se esperaba al final del encuentro con un triunfo seguro de los locales por 85-67.