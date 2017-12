Una amenaza de la FIFA que no se sostiene

El mundo del fútbol ha reaccionado de manera inmediata a la amenaza de la FIFA de dejar fuera del Mundial de Rusia a la selección española por las injerencias del Gobierno en el ‘caso Villar’. Hay quien piensa que se trata de una estrategia urdida por el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que ya acusó al Ejecutivo de mover los hilos para sacarle de la poltrona federativa.

Javier Tebas se refería a si el día de los Inocentes había cambiado de fecha para pasar del 28 de diciembre al 15, fecha en la que se supo que España puede quedarse sin Mundial por todo lo desencadenado alrededor del asunto de la repetición de las pasadas elecciones, en lo que intervenido el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Tribunal Administrativo del Deportes (TAD). El Gobierno ve con buenos ojos que se lleven a cabo nuevos comicios para limpiar de una vez una federación corrupta.

Perder en los despachos

"No me creo que lo que se gana en el terreno de juego por medios legales se pueda perder en los despachos. No se le puede quitar a De Gea y al resto la posibilidad de jugar un torneo como un Mundial, que se lo han ganado con su esfuerzo en el campo". Así de rotundo se ha mostrado Javier Irureta, extécnico del Oviedo, Racing, Atlético y Athletic, entre otros clubs. "Sería una cacicada impresionante y algo injustísimo", ha afirmado a EL PERIÓDICO Irureta.

Para el técnico de Irún, la advertencia de la FIFA "no tiene ninguna base y no creo que pueda ser cierto porque no tiene ningún sentido, ya que sería algo monstruoso".

La decisión del CSD

Una opinión parecida es la de Amancio, exjugador del Deportivo y del Madrid, que fue 42 veces internacional y marcó 11 goles con la selección. El extremo no entiende la amenaza que se cierne sobre la selección. "No sé cuáles son los motivos para tomar esa decisión. No los veo por ningún lado. Quizá sea un tema económico que desconozco y que tenga que ver con la decisión del CSD de saber cómo se maneja el dinero de la federación. Ni me lo creo ni veo que pueda suceder", afirmó Amancio a EL PERIÓDICO.

Los amigos de Villar

Mucho más rotundo ha sido Radomir Antic, exentrenador del Partizán de Belgrado, Oviedo, Zaragoza, Atlético, Madrid, Barcelona o Celta, entre otros clubs. El ahora comentarista radiofónico pone el dedo en la llaga al asegurar que Villar tiene muchos amigos en la FIFA. "Villar lleva muchos años y tiene allí sus raíces. Eso puede explicar todo este asunto. Ha sido presidente del Comité de Árbitros de la FIFA y ya se ha visto que el fútbol tiene que adoptar aspectos nuevos como el VAR con el objetivo de aumentar su trascendencia y la de sus dirigentes. Todo encaja. La FIFA hizo cambios, pero sigue funcionando igual", afirma Antic.

Sobre la posibilidad de que la FIFA saque a España del Mundial de Rusia para meter a Italia, a la que Suecia apeó en la repesca, Antic mostró su incredulidad. "Sería demasiado".

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, también ha sido contundente. "Somos deportistas y lo que nos vale es lo que se gana en el campo, y España se ha ganado esa posibilidad". Su homólogo en el Deportivo, Cristóbal Parralo, ha añadido: "Me extrañaría mucho que dejasen fuera a la selección española por causas que no sean deportivas. Hay sanciones de otro tipo, pero dejar a una selección fuera del Mundial es muy duro y deseo y espero que no se produzca".