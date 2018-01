Amrabat permite al Leganés mantener vivo el sueño copero

LEGANÉS: Champagne; Tito, Bustinza, Siovas, Raúl García, Gumbau, Rubén Pérez (Eraso, min 46), El Zhar (Mantovani, min 90), Naranjo, Gabriel y Amrabat (Beauvue, min 55).

VILLARREAL: Barbosa; Mario, Álvaro, Pau, Rukavina, Trigueros, Ramiro (Rodrigo, min 75), Castillejo, Cheryshev (Fornals, min 67), Raba y Unal (Bacca, min 60).

Gol: 1-0, min 49: Amrabat. Árbitro: José María Sánchez Martínez (colegio murciano). Amonestó a Rubén Pérez y a Álvaro. Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa disputado en el estadio de Butarque ante 9.173 espectadores. El partido: Un tanto de Amrabat en el arranque de la segunda mitad (1-0) le permitió al Leganés tomar ventaja en su cruce de octavos de final de la Copa del Rey ante un Villarreal al que faltó el acierto. Llegaba el anfitrión preparado para una eliminatoria especial ya que su constante crecimiento en las últimas campañas no se ve reflejado en la Copa, donde, históricamente, no logra pasar de los octavos de final. Superar esta ronda supone adentrarse en un territorio desconocido y estimulante, todo un reto para un club que no los rehuye. De momento tienen ventaja, aunque La Cerámica dictará sentencia.