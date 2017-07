Anand va a por la décima en León

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El pentacampeón del mundo y con nueve títulos en las 29 ediciones anteriores del Magistral Ciudad de León de Ajedrez, el indio Viswanathan Anand, pugna hoy en la final contra el extrovertido y talentoso estadounidense Wesley So para conquistar su Magistral número diez.

Sin embargo, para llegar a una final más, el indio tuvo que llegar a un insospechado desempate ante el leonés Jaime Santos, que demostró haber aprendido de su debut el pasado año ante Wei Yi, para dar un paso más e igualar en los cuatro primeros duelos.

En el desempate, ‘Vishy’ mostró todo su demoledor talento en el juego rápido y desdibujó a un Jaime Santos que ya antes quizá había dejado pasar alguna oportunidad para haber dado la gran sorpresa.

En la primera partida, Santos planteó un sistema Breyer contra la apertura española en la que Anand es todo un especialista y en la que el joven discípulo del director técnico del torneo Marcelino Sión neutralizó todas las acometidas del ‘Tigre de Madrás’, con un gran valor técnico para firmar las tablas.

La segunda resultará sin duda histórica en la prometedora carrera de uno de los jugadores que están irrumpiendo en el ajedrez nacional ya que fue capaz de vencer a toda una leyenda como el excampeón del mundo, en sin duda uno de sus triunfos más valiosos.

Ante la apertura catalana, la defensa cerrada conducía claramente a un final con piezas blancas con ligera ventaja que supo administrar e incrementar con una gran precisión Jaime Santos para llevarse el juego a su terreno y, tras no valorar Anand un sacrificio convenientemente, acabar rematando su rival con un gran estilo, poniendo de cara al duelo a su favor.

La tercera partida pudo resultar crucial y en ella ‘Vishy’ demostró su enorme experiencia para eludir la preparación que le quiso plantear Jaime, conduciendo a un final con todas las piezas, algo que no le interesaba al jugador local, que no pudo imponen el intercambio de piezas y acabó sucumbiendo desde una posición central de desventaja donde el indio no perdonó para igualar la contienda.

En la última, en principio, se repitió, como en la anterior la defensa Caro Kann, mejorando Santos una anterior partida con negras de Anand y, aunque contaba con una ventaja difícil de materializar, lo intentó todo para buscar el error de un jugador que difícilmente suele incurrir en ellos, por lo que se repitieron las tablas.

De esta manera, con empate en el marcador, comenzó el final más apasionante con dos partidas rápidas de 5 minutos por jugador —más tres segundos por jugada— en la que Anand empezó con una apertura de alfil fue capaz de demostrar desde el primer momento por qué es uno de los grandes especialistas mundiales en este ajedrez rápido, casi eléctrico.

Con este ritmo, Viswanathan se maneja, a pesar de su edad, como pez en el agua, todo lo contrario que un joven más adiestrado en el análisis más minucioso y que, pese a mantener la igualdad en las primeras jugadas, poco a poco fue cometiendo incorrecciones con pérdidas de peones que resultaron definitivas.

De esta manera, Santos tuvo que jugarse el todo por el todo en la segunda partida rápida de desempate, planteando, sin embargo, una apertura española, poco agresiva y muy sólida, pero que podía conducir a unas tablas y a la victoria a su rival, aunque éste se mostró implacable para sumar otra victoria reivindicativa.