Andrea, al centro de la diana

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Nada mejor que Andrea Marcos para que los amantes de tiro con arco puedan conocer como se desenvuelve una campeona de tiro con arco. Ayer todos los que acudieron al campo de Los Dominicos comprobaron la calidad que frente a una diana tiene su vecina de La Virgen del Camino.

Apenas transcurrida una semana de su éxito en Salt Lake City Andrea demostró que no sólo es un referente nacional de esta disciplina sino también internacional. No sólo puntería, también el saber acometer los momentos más exigentes siempre a un nivel sobresaliente son parte de los argumentos de esta arquera virginiana que no dudó en enseñar y también mostrar a vecinos, aficionados y todos aquellos que acudieron a la instalación deportiva como se forja una campeona de presente y también de futuro.

Y lo hizo como mejor lo sabe, con su arco con el que ha logrado tantos éxitos, las flechas y una diana como punto y final. A cada intento Andrea explicaba a los presentes como ser afronta cada reto. Y en cada caso también la mejor mecánica para que la flecha impacte en el centro de la diana o lo más cerca posible.

Fue una tarde especial porque la maestra era de casa, de La Virgen del Camino, y además una campeona contrastada que no dudo en pasar el tiempo que fuera necesario para que cada asistente pudiera apreciar su técnica, explicada también por Andrea.

Arqueros de La Virgen del Camino, cuyo club tiene mucho que ver con ella, y aficionados pasaron un buen rato junto a una de las grandes del tiro con arco a nivel mundial que en un día festivo como el domingo y con el sol propio del verano, se vestía de competición para, en una exhibición especial y emotiva, hacer felices a amantes de esta disciplina que hace unos pocos días celebraban, a pesar de la distancia, el éxito de Andrea Marcos en la Copa del Mundo. Un resultado que la arquera leonesa está compartiendo con sus vecinos, incluida la exhibición de ayer.