Andrés Iniesta cambia China por Japón

A. ESTÉVEZ | BARCELONA

Andrés Iniesta sigue fiel a su filosofía y tras anunciar que abandonaba el FC Barcelona al término de la presente temporada por entender que no podía seguir dando a la entidad azulgrana lo mejor de sí mismo, poniendo a si fin a una relación que duraba veintidós años.

El futbolista manchego quiso ser dueño de su destino y aunque inicialmente parecía el fútbol chino donde iba a recalar, finalmente todo apunta a que será Japón donde acabará su carrera deportiva, dejando atrás su contrato de por vida firmado con la entidad azulgrana y alguna oferta recibida del fútbol de Estados Unidos.

Iniesta jugará las próximas tres temporadas en el Vissel Kobe, equipo japonés vinculado a Hiroshi Mikitani, propietario de la firma Rakuten que luce el primer equipo de la entidad catalana en sus camisetas.

El contrato, pendiente todavía de la firma por las dos partes, comenzó a fraguarse al término del Clásico disputado el pasado domingo en el Camp Nou, y tendrá una duración de tres temporadas, y cobrará 25 millones de euros netos por cada una de ellas.

Además, el FC Barcelona, El club catalán, que facilitó la salida del futbolista y participó de las negociaciones, creará una sede de la Masía en Japón en donde trabajarán entrenadores del club azulgrana para formar y reclutar jóvenes talentos y cuya cabeza del proyecto será el propio Andrés Iniesta, haciéndose cargo el club japonés de parte de la producción de vino de las Bodegas Iniesta con sede en la localidad albaceteña de Fuentealbilla, ya que el futbolista pretende expandir en el continente asiático su producto vinícola, por lo que también es parte del contrato, aunque no se difundieron los términos.

Las negociaciones con el club chino se rompieron después de que el Chongqing Dangdai Lifan manifestara «que haremos inversiones racionales», según reza en el primer punto del comunicado difundido, sobre el que pivotan las crecientes presiones del Gobierno chino al fútbol del gigante asiático para paliar el dispendio en fichajes de los últimos años. «No iremos en contra de la política de gastos de la Federación, ni vamos a distorsionar el mercado chino», agrega la nota, que deja claro que pese a que ha habido contactos con el futbolista y que el holding del propietario del club -Jiang Lizhang, además de dueño del Chongqing Dangdai Lifan y del Granada controla el 46% de las acciones de Media Base Sports, la agencia de representación de Iniesta- mantiene acuerdos con el manchego, eso no significa que vaya a vestir su camiseta. «Las otras secciones del accionista mayoritario de nuestro club tienen una cooperación en profundidad con Iniesta en la intermediación deportiva, mercadotecnia y educación juvenil. No descartamos en el futuro que habrá una cooperación más profunda entre las dos partes en el mercado chino, pero no significa que Iniesta se una al club como jugador», remacha.

Esta decisión unida al interés del club japonés facilitaron las conversaciones entre el futbolista azulgrana y la entidad nipona.

Iniesta se encontrará en la entidad nipona con Lukas Podolski, exinternacional alemán y campeón del mundo con la selección teutona.