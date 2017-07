Ángela Salvadores sí es profeta en su tierra: Astorga

DL | ASTORGA

El Ayuntamiento de Astorga rindió ayer un cálido homenaje a la jugadora de baloncesto de raíces astorganas, Ángela Salvadores, que recientemente ha logrado con la selección de baloncersto sub 20 la medalla de oro en el Europeo de Portugal, además de hacer triplete con su equipo en esta temporada.

El alcalde, Arsenio García, distinguió a la jugadora con la medalla de la ciudad. «Un objeto que pocos personas obtienen y que se concede tan solo por los méritos personales alcanzados por cada uno de vosotros». La jugadora llegó acompañada por sus abuelos paternos y agradeció el trato y el cariño que los astorganos siempre le han mostrado.

Salvadores acumula cuatro oros, dos en Sub 16, uno en sub 18 y otro en Sub 20, además de ser medalla de plata en el mundial Sub 17 y bronce en el Sub 18. Fue nombrada en 2014 mejor judara del mundo sub 17 y un año después la FIBA la nombró mejor jugadora joven de Europa. La jugadora abandona el Perfumerías Avenida de Salamanca para competir en la próxima temporada en la ciudad húngara de Sopron donde ha fichado por el Uniqa.

El concejal de Deportes, Javier Guzmán, agradeció la cercanía de la jugadora con las Escuelas Deportivas Municipales donde este verano se acercó hasta sus jóvenes jugadores para entrenarles durante una convivencia. «Es estupendo poder contar con una jugadora de su nivel», dijo.