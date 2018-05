El año pasado fueron necesarios 45 puntos

OTERO CONDE | PONFERRADA

Salvarse de todo peligro. El deportivismo aún ve con cierta preocupación la clasificación del grupo I de Segunda División B a falta de dos jornadas para la conclusión de la primera fase del campeonato. Nadie quiere que como los alumnos malos el equipo berciano deje los deberes para última hora, o sea, nadie quiere que haya que viajar en la última jornada a Fuenlabrada con la salvación total por decidir. En esa fecha el conjunto madrileño aún podría estarse jugando la clasificación para el play off o incluso el título del grupo y no sería muy conveniente tener que jugarse la vida contra un equipo que también se juegue cosas y que hoy por hoy es mejor que la Deportiva, según señala la tabla de marcas. Por eso se espera que bien por méritos propios o por deméritos ajenos, este domingo quede solucionado el asunto y a otra cosa, mariposa. Empezar a centrarse en la próxima temporada y a trabajar para que las cosas no salgan como en ésta.

Habitualmente se cifra los 45 puntos en los necesarios para salvarse. La Deportiva ya los ha alcanzado. Pero eso no quiere decir que lleguen, pues es una cifra orientativa. Y aunque le acaben dando para salvarse, si pierde los dos próximo partidos, tendrá que sufrir y estar pendiente de otros campos.

Quien más y quien menos cree que no tantos equipos van a conseguir superar a la Deportiva clasificatoriamente hablando en estas dos fechas, pero por si acaso...

La Deportiva le lleva seis puntos a Racing y Gimnástica, ambos en puestos de descenso, y cinco al Coruxo, que ocupa puesto de play out.

La pasada temporada Boiro y Caudal se salvaron con 45 puntos, pero no así el Burgos CF, que con la misma cantidad y siendo perdedor en el triple empate del golaverage, tuvo que disputar el play off de descenso, en el que acabaría consiguiendo la permanencia con mucho sufrimiento. En el grupo II el Artístico Navalcarnero se libró de todo mal con 47, pero el San Sebastián de los Reyes tuvo que disputar el play out con los mismos 47 y el Mensajero descendió con 46 (uno más de los que tiene ahora la Deportiva). Con 46 se libraron los equipos que acabaron en el puesto 15º en los grupos III y IV, y el Linares Deportivo disputó el play out en el IV con 45, descendiendo finalmente en el cara a cara con el Burgos CF.

En las anteriores cinco temporadas en el grupo I, en la 2015-2016 se libró con 45 y se jugó el play out con 43; en la 2014-2015 sólo hicieron falta 44 para lograr la continuidad, mientras que el play out se cifró en 43 (el Atlético Astorga se libró de todo ganando al líder en el último partido y alcanzando los 45); en la 2013-2014 el play out se quedó en 39, aunque el grupo sólo tuvo 19 equipos; y en la 2012-2013, 45 el 15º y 43 el 16º y 17º.