«Ante la Cultural necesitamos dar un puñetazo sobre la mesa»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Cristian Pérez se medirá por vez primera esta temporada a la Cultural. Tras no poder jugar por lesión en el encuentro de la primera vuelta, el leonés será una de las piezas clave del técnico del equipo gallego, como ya lo fue el pasado domingo frente a la Ponferradina, en el entramado defensivo del Somozas.

—¿Cómo está viviendo su primera temporada lejos de su casa?

—Bastante bien porque siempre creí que sería más complicado mi primer año lejos de casa, pero las facilidades que encontré en el club y en mis nuevos compañeros han sido clave para que mi adaptación fuer más fácil, porque me están ayudando mucho.

—¿Qué diferencias encuentra con respecto a temporadas anteriores?

—Lo más complicado es estar fuera de casa. Tienes todo nuevo, compañeros, club, situaciones... y es la única diferencia que estoy notando, pero las facilidades que estoy encontrando hacen que apenas note la diferencia.

—¿Cómo está siendo la temporada?

—La situación deportiva hace que la temporada esté siendo difícil, lo que lastra el resto, pero todavía nos queda prácticamente toda la segunda vuelta para alcanzar nuestro objetivo.

—¿La victoria ante la Ponferradina puede ser un punto de inflexión?

—Fue un partido muy emotivo para mí porque me enfrentaba a un equipo leonés y logramos una importante victoria que puede marcar el camino de la recuperación. Además fue ante un gran equipo pese a que no lo refleje la clasificación. Para mí la Ponferradina seguro que estará entre los cuatro primeros clasificados del grupo.

—¿El próximo sábado jugará contra la Cultural?

—Sabemos que la Cultural es el equipo a batir como está demostrando en lo que llevamos de competición, pero si logramos derrotar a la Ponferradina en El Toralín creo que también podemos imponernos a la Cultural en nuestro feudo. necesitamos dar un puñetazo encima de la mesa y sumar tres puntos más que nos acerquen a la permanencia.

¿En la primera vuelta no pudo jugar contra ninguno de estos dos equipos, ¿por qué?

—El comienzo de la competición no fue el deseado por mí. Una pubalgia me impidió jugar los primeros encuentros y en ellos nos tocó jugar contra la Ponferradina y la Cultural. Esa situación ya está superada y ahora sólo pienso en dar el máximo y ayudar al equipo a seguir sumando para lograr la permanencia.

—¿Le están marcando las lesiones la temporada?

—Sí, la verdad que para mí está siendo muy difícil porque nunca había vivido una situación como la de esta temporada en el apartado de lesiones de larga duración, lo que me ha impedido tener continuidad y coger el ritmo de la campaña.

—¿La victoria en Ponferrada dará a su equipo una mayor dosis de autoestima para medirse a la Cultural?

—Sin lugar a dudas. Sabemos que ante la Cultural será un partido complicado pero no renunciamos a protagonizar una sorpresa relativa. La Cultural es favorita pero no hay tanta superioridad como la que parece indicar la clasificación. Saldremos a competir, a ponérselo difícil y a tratar de sumar los tres puntos. Cuando empieza el encuentro te olvidas de la diferencia que hay en la tabla entre los dos equipos.

—¿Qué espera del encuentro ante la Cultural?

—Espero un rival difícil, muy solvente atrás y con mucha pegada que tratará de sumar los tres puntos para seguir líder. Nosotros somos conscientes de que, sobre el papel, somos inferiores al equipo leonés pero sobre el terreno de juego no hay nada escrito y por lucha y ganas el Somozas tratará de sorprender a la Cultural para dar un paso más hacia la permanencia.

—¿Cómo está viendo la marcha de la Ponferradina y la Cultural?

—A pesar de la situación en la tabla la Ponferradina está realizando una buena temporada. Tiene jugadores para estar entre los cuatro primeros y estoy convencido de que al final logrará su objetivo de clasificarse para disputar el play off de ascenso. La Cultural está demostrando ser el mejor equipo del grupo y aunque todavía queda mucha temporada creo que finalmente será el campeón del grupo, aunque espero que el sábado pinche en el Manuel Candoncia.

—¿Conseguirá el Somozas su objetivo?

—Sabemos que estamos en una situación muy delicada pero estoy convencido de que al final conseguiremos nuestro objetivo. Además, la esperanza es lo último que se pierde y por lucha por nuestra parte no va a quedar. Después, los resultados dictarán sentencia. Tenemos que afrontar lo que resta de temporada partido a partido, con cabeza y sumar de tres en tres. Debemos mantener el espíritu que tuvimos el pasado domingo en El Toralín.

—¿Cuál es su objetivo personal esta temporada?

—Lo primero, anteponer los intereses del Somozas a los míos personales. Lo único que quiero es aportar lo máximo que pueda al equipo para que la próxima temporada continúe en Segunda División B. Después, cumplir bien e intentar acabar disputando el mayor número de partidos posibles de los dieciséis que nos restan por jugar, pero sobre todo que me respeten las lesiones y no vuelva a vivir situaciones como las anteriores en las que no pude aportar nada al equipo al no poder jugar por lesión. La impotencia es lo peor que le puede suceder a un futbolista y ya lo viví en carnes propias porque quiere ayudar y no puedes. Ese es mi gran objetivo personal.