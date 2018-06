Arabia Saudí y Egipto disputan un partido intrascendente

javier martín | moscú

Arabia Saudí y Egipto se enfrentan en el último partido del Grupo A sin opciones de clasificación y con la continuidad futura de sus técnicos en el aire después de un Mundial decepcionante (16.00 horas, Be Mad). «Los faraones» desembarcaron en Rusia con la ilusión infinita de volver al escaparate del fútbol tras 28 años de ausencia y con la esperanza puesta en una selección sólida, con jóvenes valores que comienzan a despuntar en Europa, y una de las estrellas mundiales en sus filas, Mohamed Salah, pero no han sido capaces de estrenar el casillero de victorias. En el otro lado del campo, Pizzi también afronta el encuentro envuelto en duras críticas y con la necesidad de una victoria que aunque la lograra no le garantizará continuar al frente de los «halcones verdes». La selección saudí se ha mostrado excesivamente inocente.