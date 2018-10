Arda Turan se va de fiesta y le rompe la nariz a un famoso cantante turco

Arda Turan no lleva demasiado bien su estada futbolística en su país, Turquía, donde lleva un año cedido al club de Estambul Basaksehir. Su vida está plagada de polémicas: este martes por la noche, el exfutbolista del Barça y Atlético fue a una fiesta donde acabó a puñetazos con un cantante famoso turco, según explica la prensa turca.

Todo empezó porque Turan, casado y con su mujer embarazada de ocho meses —su padrino de bodas fue nada menos que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan—, empezó a intentar ligar con la mujer de Berkay Sahin. «Si no estuviese casado no me perdería una mujer como tú», le dijo el futbolista a la joven, Ada Sahin

El cantante, una celebridad en Turquía, lo vio y fue a pedirle explicaciones al futbolista. «Vamos a hablar hombre a hombre», le contestó Turan. Después, varios puñetazos y una nariz rota: la del cantante Berkay.

En la actualidad, Arda Turan cumple una sanción de 16 partidos sin jugar por, a finales de temporada pasada, insultar, amenazar y empujar a un árbitro en un partido con el Basaksehir. En Turquía mucha gente critica constantemente al futbolista por su actitud tanto dentro como fuera del campo. Los periódicos del corazón hablan más frecuentemente de él que los deportivos.

IMPULSIVO Y ARMADO



Sigue sancionado, pero eso no le reprime de dar rienda suelta a sus impulsos. Tampoco lo hizo este martes. El cantante, sangrando, fue llevado al hospital para recibir tratamiento y ser operado. Turan lo siguió. «No sabía que eras tú con la que hablaba. Mátame. He hecho una estupidez enorme. No sabes cómo lo lamento», le dijo Turan a la esposa de Berkay, entregándole, al mismo tiempo, una pistola. Por suerte, la chica tuvo más cabeza y no apretó ningún gatillo.

Arda Turan, en su cuenta de Instagram, lo ha negado todo. Pero su versión difiere de la del cantante y su esposa: son ellos los que explicaron la historia a la prensa.

PROBLEMAS Y MÁS PROBLEMAS



A Turan le queda aún un año de contrato para estar cedido en el Basaksehir antes de que deba volver al Barcelona. Sin jugar y siendo el foco de atención constante se le puede hacer largo.

Aunque él, a veces, lo disfruta: en enero de este año, Turquía empezó una operación militar para capturar una región al norte de Siria. Turan, que es fan incondicional de Erdogan, marcó un gol justo cuando la ofensiva militar empezaba: lo celebró haciendo el saludo militar y, después, ante la prensa, dijo dedicárselo a todos los soldados turcos que, esos días, «defendían y luchaban por su país». «Que Dios sea el ayudante de nuestro ejército de héroes avanzando hacia Afrín. Con la esperanza de volver a nuestro país, deseo suerte a nuestros soldados. Espero que sientan este saludo en sus corazones», dijo entonces.

Pero su actividad política no empezó en su vuelta a Turquía. Cuando jugaba en el Barça, Turan se grabó en varias ocasiones pidiendo el voto al ‘sí’ en el referéndum de cambio constitucional turco de abril de 2016. Gracias a esa victoria, Erdogan creó un sistema ultrapresidencialista con una separación de poderes muy reducida. Turan lo celebró, por supuesto.