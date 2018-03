El argentino Fede Vieyra seguirá en el Ademar dos años más

Fede Vieyra seguirá defendiendo la camiseta del Abanca Ademar las dos próximas temporadas. El lateral derecho argentino aceptó la oferta del club para continuar en la disciplina marista, como ya hicieran sus compatriotas Sebas Simonet y Gonzalo Carou, que a falta de concretar la duración del contrato, seguirá al menos una temporada más como confirmó ayer a Diario de León.

En el caso de Vieyra, la negociación se cerraba definitivamente esta semana, después de varias reuniones con la directiva que encabeza Cayetano Franco. "Estoy muy contento de seguir en el Ademar por dos años más", admitió hoy el de Buenos Aires en las redes sociales. A sus 29 años, el argentino es una de las piezas fundamentales en el esquema de Rafa Guijosa. Su veteranía, calidad demostrada y la experiencia que aporta a los más jóvenes son parte de las razones que han llevado a los mandatarios del club a cerrar su renovación cuanto antes. Vieyra se incorporó al conjunto leonés en la 2015/2016 y desde entonces se ido ganando a pulso cada vez más minutos de juego.

Con Simonet, Carou y Vieyra atados, ahora queda echar el resto por Juanjo Fernández. El manchego se recupera de su reciente operación y no tiene prisa por sentarse a negociar su continuidad en el club. El propio Tano Franco confirmó que es un jugador importante y que su lesión no condicionará las negociaciones. "Contamos con él y no vamos a dejarle tirado", dijo hace días.