El Aros muere en la orilla

Es una pena que otro año más no tengan la competitividad suficiente para ganar a sus rivales. Si en León la prensa da por hecho que son un buen equipo: ¿porqué fallan siempre en los partidos finales o decisivos?? ¿a qué viene esa falta de acierto en el tiro en los partidos decisivos y ante el rival más flojo?? Pues yo creo que entonces no están preparadas mentalmente que es otra faceta del juego, o que no se dirige bien a las jugadoras para que den el plus de resultados que es el que vale.