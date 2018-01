«Arriesgamos y tuvimos la recompensa del punto»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Jagoba Arrasate, técnico del equipo numantino valoraba así el punto conseguido por su equipo: «Mi equipo se cree capaz de todo porque ya ha remontado varios partidos. El tempranero gol de Iñigo Pérez que reducía la desventaja de 2-0 permitió meterse de nuevo de lleno en el partido ante una Cultural que quizá lleva la dinámica contraria, al haber perdido puntos en los instantes finales y quizá sufran ese fantasma».

El técnico vasco reconoció que el partido tuvo dos partes muy definidas, una primera igualada y otra segunda más abierta porque tras el 1-0 el partido fue muy diferente, porque antes no se le pudo ganar la espalda al rival y después el equipo fue más largo y con más llegada, lo que nos permitió igualar. Hasta el primer gol ellos llevaron la iniciativa pero nosotros estábamos muy bien posicionados, buscando ese pase al espacio donde podíamos hacer daño, pero es verdad que la Cultural tras perder el balón nos apretaba bien, con muy buenas vigilancias y no hemos encontrado ese pase a la espalda porque había mucho control. Tras el gol nosotros buscamos más profundidad y la Cultural encontró más líneas de pase y estuvo más cómodo. Arriesgamos, porque de perdidos al río, y tuvimos la recompensa del punto a lo que hemos hecho. Además, por momentos no hemos estado a nuestro nivel».

Sobre el segundo gol culturalista manifestó: «Cuando crees que el 2-0 te puede hacer daño haces el gol y te metes de lleno en el partido, porque el equipo se cree capaz de conseguir la remontada. La cabeza es importante y el fútbol son estados de ánimo y nuestro ánimo es ahora alto y crees posible empatar un partido que lo teníamos muy mal. Me voy contento con el punto conseguido ante un buen rival como es la Cultural que en su casa sólo ha ganado el Sporting, algo a tener en cuenta cuando juegas aquí».