Asensio: «Ahora es a vida o muerte»

r. errasti | krasnodar

Marco Asensio es el más joven de los 23 de la selección. Pese a tener edad para jugar con la sub 21 afronta su primer Mundial tras ganar dos Champions League consecutivas con el Real Madrid. En el equipo blanco el balear ha brillado en los partidos importantes, sin mostrar vértigo alguno, y en esta Copa del Mundo de vaivenes para España ha vivido finales agitados en los tres compromisos de España.

«Ahora los partidos son a vida o muerte, tenemos que estar enchufados. Como a todos me gustaría tener los máximos minutos posibles. Yo, a sumar lo máximo posible, de inicio o desde el banquillo», explicó antes de mandar un mensaje de optimismo. Y es que quiso romper una lanza por el equipo. «Hemos quedado primeros, parece que nos han eliminado. Este equipo tiene mucho compromiso, hemos pasado momento complicados pero estamos unidos y vamos todos a una. Mejorando cosas podemos hacer un gran Mundial aún», vaticinó.

«Esta semana intentaremos corregir errores. Es un Mundial, las teóricas favoritas están sufriendo mucho, tenemos que afrontar el partido de octavos con tranquilidad. Hemos hecho cosas mal, pero también muchas buenas», recordó antes de detallar algunos de esos errores. «No hemos analizado aún el partido ante Marruecos. Yo creo que después de ponernos por delante nos costó manejar el compromiso, hay que tener más tranquilidad, manejar los tempos y ser más contundentes en las dos área, ofensivamente y defensivamente. A la mínima te puedes ir fuera», explicó.

Muchos creen que se nota mucho la ausencia de Julen Lopetegui, que durante estos meses ha demostrado tener muchas alternativas tácticas. «Ya no está, no podemos pensar en eso. Tenemos un nuevo cuerpo técnico, remamos en la misma dirección y eso es lo más importante. La situación fue extraña, nadie lo esperaba. Puede afectar un poco pero ya hemos salido bastante bien de esa situación, charlamos todos, esto es un Mundial que se vive cada cuatro años. Es importante para todos nosotros y tenemos que remar. Cada partido es un mundo, es difícil ganar pero hay que estar unidos», incidió antes de hablar de lo que le espera con el vasco en su club. «No sé si seré titular con Julen. Me alegro por él, por fichar por el Madrid. Después del mundial ya se verá».

Además aclaró que no hay inconvenientes para adaptarse a nuevas variantes si estas son introducidas por Hierro. «Tenemos que ver todos los errores, reforzar lo bueno que hemos hecho. Todo se puede modificar. Veremos cómo juega Rusia, virtudes y defectos y nosotros con nuestra filosofía, intentar meter variantes para hacer daño». Entre ellas podría ser una defensa de tres. «Siempre es importante tener opciones. Hay muchos jugadores polivalentes, hemos probado bastante variantes, pero depende del partido, del rival, del míster», analizó.