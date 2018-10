Aspire exige resultados y juego a Víctor Cea...

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Víctor Cea (San Sebastián de los Reyes, 1984) conoce las dificultades que conllevan una categoría como la Segunda B, pero también sabe que es el trampolín para dar el salto al fútbol de élite. Y ahora tiene su gran oportunidad como técnico, al frente de una Cultural y Deportiva Leonesa que busca de nuevo el ascenso con un entrenador moderno, que debe seguir fiel a la personalidad demostrada el domingo frente al Unión Adarve. Lanzó un mensaje a su plantilla que no tiene maquillaje: Si tengo que morir lo haré con mis ideas y mis hombres de confianza. Al menos eso se desprende del partido disputado en el García de la Mata. Salvó la despedida, pero las exigencias de Aspire y de la Cultural siguen siendo las mismas semana tras semana. Jornada tras jornada. Partido tras partido. El objetivo está claro: es el ascenso. Y se entiende desde la Academia de Catar que es más fácil llegar siendo campeón. Así que la meta para esta temporada es la de ser campeones y ascender.

Hay una urgencia porque el club recupere el fútbol profesional. Todos los que han llegado nuevos ya son conscientes de ello y desde el primer día el club fue muy claro con los jugadores. El objetivo está más que claro. El club quiere salir cuanto antes de ese pozo y no esperar otros 43 años para repetir el ascenso a Segunda División. Ha puesto sueldos de mucha plata en una categoría que se caracteriza por las penurias en muchos equipos que después en el campo ponen en serios aprietos a la todopoderosa Cultural, que por presupuesto, nóminas e infraestructuras tiene la obligación de responder con fútbol y resultados a las exigencias de una Academia de Catar que ha sacado al club leonés del fango. Los objetivos intentan no dejar absolutamente nada al azar. Víctor Cea es consciente de que tiene una oportunidad muy importante para crecer, para llegar al fútbol profesional. Y es muy difícil dar el salto de categoría si no lo haces con un ascenso.