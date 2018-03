El Astorga gana un punto pero pierde el liderato en Salamanca

De un tiempo a estar parte lleva el líder jugando finales, semana sí semana también, en su pulso particular con Unionistas por hacerse con el título. Batallas consideradas vitales para ganar esa carrera de fondo que es el ascenso a Segunda B. Y sin embargo ayer, los de Diego Merino saltaron al campo con la sensación de que la final era más para el equipo local, angustiado como esta el Salmantino desde que empezó la temporada para no perder de vista el primer puesto para el que parece haber sido diseñado. Con esa presión saltan cada jornada al campo los de Pablo Cortés, que ya una semana en Ávila antes sumó los tres puntos cuando el partido agonizaba gracias a un dudoso penalti, y que en esta ocasión vio incrementada su dosis de nerviosismo cuando, al paso por el minuto diez y en el primer acercamiento del Atlético Astorga, se veía obligado a remontar en el marcador. No había sucedido nada en el partido cuando Roberto Puente, a la salida de un córner, remataba solo al fondo de las mallas el primero de la tarde, ganando de paso su particular batalla con Murci en el duelo de goleadores -12 llevan su sello por 17 ya de Puente-. El gol puso aún más nerviosos a los locales, aunque finalmente lograron el empate (1-1).