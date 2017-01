«Astorga se merece un Gran Premio de España cada año»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Lleva 33 de sus 42 años con un palo de billar entre las manos. Lo ha ganado casi todo pero aún siente la ilusión del que empieza. Considerado como uno de los grandes de la historia del billar, este catalán, afable y cercano, regresa a la capital maragata, una ciudad de la que guarda un buen recuerdo y en la que ya ha competido en dos ocasiones, para estrenar el año de la mejor manera posible, con triunfo.

—Una vez más en Astorga, y nuevamente dispuesto a demostrar que es el número uno.

—Esta ciudad me produce muy buenas sensaciones. Ya jugué en esta ciudad otras dos veces, aunque con torneos de invitación. En esta para afrontar un Gran Premio de España que cuenta con un nivel elevadísimo. El objetivo es el mismo aunque ahora el nivel es mucho mayor y los rivales más complicados.

—Cuatro veces campeón del mundo, la más reciente hace apenas un mes. Y con ello todas las miradas puestas en usted, ¿supone una presión añadida?

—No voy a negar que está ahí. No se puede decir que el hecho de que por tu condición de campeón del mundo la gente espere que lo ganes todo. Pero estoy acostumbrado. Fui campeón mundial en 1998 con 24 años convirtiéndome en uno de los más jóvenes de la historia en lograrlo. Y eso lejos de afectarme negativamente me ha dado una templanza elevada. Además, enfrente tengo a jugadores muy buenos capaces de derrotarme a mí y a otros rivales situados en una posición elevada en el ránking internacional. La presión por tanto es relativa. Sé que puedo ganar pero también que hay rivales que pueden hacerme perder. Esto es un deporte y hay que convivir con estas situaciones, para lo bueno y para lo malo.

—El billar a tres bandas es un deporte que en algunos países cuenta con un estatus notable, pero en España parece que a pesar de contar con buenos jugadores aún sigue intentando ganarse un espacio.

—Aquí, a pesar de que contamos desde hace mucho tiempo con un potencial elevado, el billar está visto como un juego, no como una competición. Por desgracia aún falta, más que nada en el apartado mediático, mucho que conseguir. Y eso que España ha tenido desde hace más de ocho décadas a varios campeones del mundo. Siempre que dices que juegas al billar la gente lo ve como algo raro, extraño o bohemio. Y no es así. Prueba de ello es que a pesar de no estar incluido en el programa de los Juegos sí tiene la consideración de olímpico. Aún nos quedan muchas cosas por hacer para llegar a la consideración que se tiene en otros países como los asiáticos. Por desgracia, y salvo excepciones en la que me incluyo, dedicarte profesionalmente a ello en España es bastante complicado porque las gratificaciones en los torneos son escasas y apenas te dan para cubrir gastos.

—Algo que no parece suceder en otras latitudes.

—Claro. Prueba de ello es que para poder vivir de este deporte o tener ciertos ingresos tienes que salir fuera. Y eso no se lo pueden permitir muchos jugadores a pesar de que tenemos una calidad muy destacada.

—Hace casi dos décadas se coronaba como campeón del mundo. Tenía 24 años. Han pasado casi dos décadas y sigue en la cúspide. ¿Cuál es el secreto?

—Trabajar, no darte nunca por vencido y disfrutar de lo que haces. En este deporte se está, se sube, se baja y se vuelve a subir. Transitar en la parte noble es bastante duro, en especial si te encuentras inmerso en la alta competición. No sólo por la exigencia de los rivales, también porque tienes muy poco descanso. Pero al final acabas acostumbrándote a tener que darlo todo en cada torneo. Tal vez a mí el hecho de que lograra el título mundial tan joven me ha ayudado para adquirir tan pronto la experiencia necesaria. Con todo tienes que estar siempre dispuesto a dar un paso adelante e intentar mejorar. Porque detrás de ti siempre hay otros jugadores, incluso más jóvenes, que vienen pisando fuerte.

—¿Cómo empezó Dani Sánchez a jugar al billar?

—Sin duda alguna por ‘culpa’ de mi padre. Él disfrutaba jugando. Y lo hacía muy bien. Luego cuando tuvimos un bar en Barcelona puso un billar de carambola y ahí yo pasaba horas y horas. Fue un gusanillo que empezó a meterme la afición a este deporte en el que llevo enganchado nada menos que 33 años.

—¿Cuál es el secreto para estar siempre arriba?

—Muchas horas de entrenamiento y tener ilusión. Siempre he sido un apasionado de lo que hago y espero que el billar colme mis anhelos durante tiempo. Seguiré jugando mientras disfrute. De lo contrario sería necesario replantearme mi vida. Si he de ser sincero creo queme queda cuerda para rato. Al menos para los próximos diez años.

—En Korea es todo un ídolo, como puede serlo Fernando Alonso Nadal en España.

—Allí el billar tiene un estatus muy elevado. Incluso existe un canal de televisión que emite las 24 horas al día partidas. Y como a mí me ven mucho por la pantalla pues me consideran como un ídolo. Me piden autógrafos y fotos, me conocen por la calle,...

—El Gran Premio de España tiene la particularidad de que no sólo se disputa en ciudades grandes, también en otras pequeñas como es el caso de Astorga. ¿Supone eso un aliciente para extender este deporte a todos los lugares?

—En Astorga la afición es importante. Y ahí hay que dar el lugar que se merece a Pepe Jofervi. Desde hace años que lo conozco y ojalá el billar tuviera más personas como él. Es un apasionado que trabaja de manera incansable por este deporte, por darlo a conocer y auspiciar iniciativas como este de acoger una prueba del Gran Premio de España, que ojalá se repita más veces. Selo merece él y la ciudad. Fíjate si su trabajo es tan importante que en esta ciudad existe un club que goza de una gran salud y que organiza torneos de elevado nivel, y en Barcelona, que es mucho más grande, sólo existen tres clubes.

—¿Qué cree que le falta al billar a tres bandas para crecer hasta cotas importantes en España?

—Que la televisión se fije un poco más en nosotros. El billar es un deporte espectacular que daría mucho juego en la pantalla.

