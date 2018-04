El Astorga no pasa del empate

LUIS ROMERA | SORIA

Empate y gracias (1-1). El Atlético Astorga se llevó un punto de Soria y lo dio por bueno teniendo en cuenta las ocasiones que tuvieron los locales sobre todo en la segunda mitad. Eso sí, los maragatos fueron los que se adelantaron en el marcador muy pronto aunque no supieron mantener la renta.

Este resultado frena las aspiraciones de los sorianos ya que, aunque matemáticamente todavía es posible, no podrán alcanzar con comodidad ni dependiendo sólo de ellos las plazas de promoción. Comenzó el partido de cara para los visitantes. A los seis minutos se adelantaron gracias a Valentín. La defensa mandó un balón en largo que cazó el delantero superando a Gaizka. Se ponía de cara el partido para los visitantes pero el Numancia no iba a dejarse vencer fácilmente. Previo al gol de Pomareta el equipo local tuvo oportunidades por mediación de Gonzalo y Beli si bien la falta de puntería evitó el tanto. En el minuto 23 Pomareta no perdonó. El joven centrocampista remató de cabeza un córner y batió con claridad al portero Samuel. Las ocasiones del Atlético Astorga llegaban por mediación de Valentín pero Gaizka, esta vez sí, intervino el esférico para atajar una ocasión de peligro de los visitantes.

Cristian intentó la réplica pero el lanzamiento se marchó por el lateral de la red. La última ocasión de la primera mitad llegaría por mediación de Gonzalo pero se marcharía fuera evitando que los de Diego Merino volvieran a tomar ventaja en el electrónico.

La segunda parte fue un monólogo de los hombres de Huerta. El Atlético Astorga no tuvo ocasiones de gol en esta parte a pesar de que sí mantuvieron cierto control del encuentro. Los sorianos sabían que las opciones de alcanzar posiciones importantes para soñar con algo pasaban por alcanzar los tres puntos frente a un rival que precisamente se apuntaba el envite de la primera vuelta. Beli intentó el gol de Salah en Champions pero su balón se marchó fuera. Alfredo lo intentó de vaselina pero no tuvo fortuna con el gol.

Cota también quiso aportar su granito para lograr los tres puntos pero la defensa intervino el balón. El Atlético Astorga salió de Soria con la idea de haber logrado algo más que los tres puntos a tenor de cómo se dio el encuentro. El equipo maragato continúa tercero en la clasificación a falta de tres jornadas en las que puede pasar de todo. Por su parte el equipo soriano tiene que ganar todos los encuentros que le quedan y esperar que la fortuna se alíe con él para que pinchen los equipos de arriba, algo complicado de pasar.