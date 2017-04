Atasco y derrota dolorosa para el Aros

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

El Aros Patatas Hijolusa pasó del día a la noche en apenas 24 horas. De la alegría y solvencia con la que sellaron su primer envite de la fase de ascenso a la Liga Femenina tras el contundente triunfo ante el Joventut a la dolorosa derrota de ayer frente a un Pacisa Alcobendas (88-63) que se reengancha a la carrera por la semifinales y complica el panorama a las de Moses a la que ayer no les salió nada. Bien es cierto que lo intentaron pero su desacierto ante la canasta rival, varias decisiones en su contra de los árbitros y la actuación de dos jugadoras decisivas en las madrileñas como Palomares y Cuevas acabó por hacer añicos las opciones de las locales de sumar su segundo partido en positivo y de paso asegurarse el billete a la siguiente ronda.

La derrota por 25 puntos no obstante no deja k.o. al Aros aunque le obliga a ganar por 24 puntos o más ante el Estudiantes o en su caso, esperar una derrota del Alcobendas que en el encuentro anterior se mide al Joventut y entonces, también ganando, hacerlo aunque sea por un punto.

Y todo tras un partido en el que las de Moses sabían de la dificultad que entrañaba superar a un adversario con mucho talento y capacidad anotadora que el día antes no tuvo su mejor puesta en escena. Tampoco lo hizo en los primeros compases del envite en el que el Aros lograba una renta de ocho puntos. Preskienyte, Benet y Conde se encargaban de liderar el 8-0 del Aros que se les prometía como en la anterior jornada hasta que a falta de seis minutos para cerrar el primer cuarto el Alcobendas daba con la canasta. De ese amplio 8-0 se pasaba en un visto y no visto a un 8-9 tres minutos más tarde. Y al 14-12 con el que se cerraba el primer cuarto.

Erráticas ante la canasta, las leonesas no tenían el mismo atino que en el anterior encuentro. Moses intentó entonces buscar otras alternativas pero tampoco llegaban las anotaciones más cerca de la canasta. No obstante los diez primeros minutos se cerraban con sólo dos puntos abajo.

Tocaba cambiar la cara y la predisposición. Por delante 30 minutos. Un tiempo amplio que parecía que podía utilizar el Aros para recomponer su juego y volver a situarse por delante en el electrónico. Pero lejos de que estos sucediera la situación empeoraba, Benet y Prskienyte se cargaba de personales lo mismo que a una Alcántara a la que los triples de un día antes le esquivaban ahora. Eso sí, la base seguía intentándolo pero ni ella ni sus compañeras tenían un día proclive. Palomares y especialmente Cuevas en la pintura empezaban a hacer de las suyas y el encuentro se iba al descanso con un preocupante 46-28.

El paso por vestuarios no iba a variar la situación. Bien es cierto que el Aros Hijolusa empezaba a mejorar en su rendimiento ofensivo pero no era suficiente para no sólo aguantar la excelsa eficacia madrileña a la hora de lanzar, también para mejorarla. Había que remontar 18 puntos en contra. Con los puntos de Alcántara, Canella, Itsaso Conde y González el parcial de estos diez minutos caía del lado leonés. Aunque fuera por un punto la sangría disminuía. Pero hacía falta más para frenar a un rival que tenía a Cuevas como una jugadora imparable en la zona y en el exterior a una Menéndez que timaba el relevo de Palomares para asestar canasta a canasta golpes decisivos en el intento del Aros de tomar respiro y acercarse en el marcador.

Con la opción de la remontada cada vez más compleja el reto de las de Moses en los diez últimos minutos pasaba por al menos disminuir de manera considerable la diferencia. Las locales estuvieron cerca de la barrera de los diez puntos pero el Alcobendas no estaba dispuesto a bajar la guardia y en un nuevo arreón volvió a irse a la veintena para complicar el panorama del Aros en caso de un triple empate. Fue un día aciago para las leonesas que prometen guerra y que siguen vivas para la tercera y definitiva jornada del playoff que se disputa hoy en el Palacio de Deportes de León.