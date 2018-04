El Atlético Astorga declara día de ayuda al club ante el Zamora

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La junta directiva que preside Sagrario González ha declarado día de ayuda al club el partido que el próximo sábado (17.30 horas) dirimirá el Atlético Astorga frente al Zamora en el estadio La Eragudina.

El encuentro, además de la importancia de los puntos en litigio para los maragatos, tiene el aliciente añadido del regreso de Carlos Tornadijo, el técnico del histórico ascenso del club verde a la categoría de bronce del fútbol español, a la que fuera su casa durante dos temporadas, y que acabó con la marcha de forma inesperada del técnico burgalés cuando comenzaba la segunda vuelta de la competición liguera del grupo primero de la Segunda División B.

El propio entrenador del equipo zamorano valoraba así su vuelta a La Eragudina: «Lo más importante de nuestra estancia en Astorga fue los dos años maravillosos que pasamos y poder hacer realidad los sueños deportivos de una ciudad y una afición ejemplar».

El conjunto astorgano no puede ceder más puntos en su feudo. Tercero en la tabla, a seis puntos del líder y con un colchón de sólo cinco sobre la quinta posición, todo lo que no sea la victoria frente a un Zamora, que se presenta sin ninguna aspiración ya de clasificarse para el play off de ascenso, supondrá un duro revés en las aspiraciones de estar en el play off al término de la competición regular.