El Atlético Benavente ejerce de líder para doblegar al Trobajo

Á. O. | BENAVENTE

El Trobajo FS no pudo poner punto y seguido a su mejoría de las últimas jornadas y cayó derrotado (7-2) ante el que ya es campeón de invierno, un Atlético Benavente que encontró en la parcial actuación de los colegiados de turno y en el acierto de Charlie (con cinco goles) el arma para destrozar a su rival.

Charlie adelantaba a los locales cuando apenas habían transcurrido 9 segundos de juego, aunque los leoneses no acusaban el golpe y empataban acto seguido por mediación de Álex. Intentaba plantar cara el conjunto visitante, pero no podía frenar a Charlie, que en el minuto 3 hacía el 2-1. Se repetía el guión y Germán, en el 9, empataba de nuevo. Pero ahí se le acabó la pólvora a un Trobajo FS que defendía con orden, pero no podía evitar la calamitosa actuación arbitral y que los locales, gracias a la calidad individual de los suyos, anotasen dos goles mas antes del descanso.