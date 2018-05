«Aún no me ha llamado nadie»

otero conde | ponferrada

Borja Jiménez, la opción que más suena para el banquillo de la Deportiva incluso desde antes de la marcha de Carlos Terrazas, asegura no tener ofertas todavía. En los micrófonos de la Radio Galega lo contaba en estos términos: «Creo que mi etapa en el Rápido de Bouzas ha finalizado. Al acabar el partido del domingo, me preguntaron desde el club qué iba a hacer y les dije que necesitaba 48 horas para tomar una decisión. Al final decidí decirle al presidente que era buen momento para separar nuestros caminos. De futuro, de momento no hay nada. ¡Ojalá supiera dónde voy a ir! Es verdad que hay mucha rumorología sobre todo lo que puede ocurrir o no, pero por ahora ni yo he recibido llamadas de nadie ni mis agentes me han comunicado que sea así. Por tanto, tendré que esperar».

El abulense habló también de una nueva posible coincidencia en su próximo destino con Álex Martínez, director deportivo del Rápido, que también ha abandonado el club: «Es difícil entrar en un sitio, para cuánto que entren dos. La relación deportiva y de amistad es muy buena, pero él está en una situación similar a la mía. Si puedo volver a trabajar con él, será un placer. Sería sinónimo de que mi carrera evoluciona bien».

De todos modos, la decisión sobre el nuevo preparador deportivista podría dilatarse entre dos y tres semanas.

Volviendo al conjunto del barrio vigués, éste podría firmar en las próximas horas a Jorge Otero (Arosa) como técnico y a Rafa Sáez (Ex entrenador del Coruxo) como director deportivo.