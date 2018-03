Aún no puede respirar tranquila

otero conde | ponferrada

Las sorpresas de la jornada 31 aún no permiten respirar a la Deportiva, que sigue teniendo un margen de cinco puntos sobre la zona de play out. De los cuatro duelos entre equipos de abajo y cuatro de los cinco primeros, sólo en uno se impuso el conjunto cabecero: Fabril 1-Pontevedra 0. Los otros tres acabaron con sorpresa. Además, el Coruxo FC también ganó. La Deportiva dio caza al Guijuelo y ya tiene a dos equipos a tiro de piedra, para los que mira Terrazas y también algunos jugadores. Uno de ellos es el propio Unión Adarve, al que visita este domingo. Pero la quema aún no están tan lejos y hacen falta dos triunfos para estar tranquilos.

El equipo volvió al trabajo en la jornada de ayer tras descansar el martes, día en el que los integrantes del club cedieron sus instalaciones a la selección española sub-21 y asistieron al partido de ésta ante Estonia.

Carlos Terrazas considera el partido del domingo como el más difícil de los que le restan a su equipo: «Por el campo, por el rival, por cómo juega... Sólo ha perdido un partido en casa».

El técnico bilbaíno adelantó la rueda de prensa semanal a la tarde de ayer y señaló que si no hay contratiempos, posiblemente tampoco haya muchos cambios para el choque del domingo en el Vicente del Bosque.

El Unión Adarve juega por segunda temporada consecutiva en el Vicente del Bosque, un campo que podría asemejarse a los de las instalaciones Ramón Martínez de Ponferrada. Hace dos años dejaba el mítico campo de la Vereda de Ganapanes.

Puede cazarle

Yuri podría alcanzar e incluso superar esta jornada a Dioni en la tabla de goleadores del grupo I de Segunda División B. También podría situarse como máximo realizador de los 80 equipos de Segunda División B. El delantero malagueño llevaba 15 goles en la jornada 21 (Yuri sumaba 10), pero desde entonces sólo ha anotado cuatro, uno por partido, tres de ellos fuera de casa. Además, sólo en uno de esos encuentros ganó el Fuenlabrada; el 1-0 ante el Guijuelo del 27 de enero, por ahora el último triunfo del conjunto madrileño.

En toda la categoría Dioni (Fuenlabrada) y Diego Cervero (Mirandés) encabezan la clasificación de realizadores con 19 dianas, seguidos por Yuri (Deportiva) y Enric (Extremadura UD) con 18.

Hay que señalar que Yuri llevaba dos golas antes de jugar ante el Unión Adarve en el partido de la primera vuelta y en aquel choque metió otros dos.