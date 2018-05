Un aviso al vestuario que cambió todo

PABLO RIOJA | LEÓN

La derrota ante el Zaragoza en casa del pasado mes de marzo hizo saltar las alarmas dentro del seno de la Cultural. El equipo entraba de lleno en la UVI culminando una racha negativa que empezó con derrotas frente al Gijón, Cádiz y un empate ante el Albacete, club este último que por aquel entonces se escapaba en la clasificación hacia una permanencia que parecía tener en sus manos. Hoy, dos meses y una milagrosa resurrección después, los de Rubén de la Barrera tienen en su mano seguir el próximo año en Segunda División, un objetivo para el que sin embargo aún queda el último esfuerzo. La ‘euforia’ vive su particular agosto estos días entre los aficionados culturalistas, ansiosos porque los suyos abandonen el ‘hospital’ cuanto antes, a ser posible sumando los tres puntos contra el Lugo este domingo —a las 12.00 horas— en el Reino de León. Pero desde dentro del vestuario, justo ahora que vienen de sumar 11 puntos de los últimos 15 en juego, el mensaje es de cautela.

Tanto Mario Ortiz como Iván González entienden el optimismo, pero llevan toda la semana insistiendo en que los gallegos no lo van a poner fácil pese a que ya no se juegan nada. «Hay que recordar que el Lugo nos pasó por encima en un partido en el que me sentí muy incómodo, algo que nunca me había pasado», comentó ayer el defensa. Con 44 puntos, la Cultural rozará la salvación si logra la victoria, lo que le permitiría encarar los choques ante Nástic, Oviedo y Numancia con mayor tranquilidad. Se espera una gran entrada, como ya ocurriera hace dos semanas en la visita del Córdoba.

Por su parte, el técnico gallego no ha variado el mensaje en ninguna de sus comparecencias ante los medios. Siempre ha dicho que su equipo se salvaría, pero lo cierto es que justo antes de medirse al Barcelona B —donde luego comenzaría la recuperación del ‘enfermo’— se desvió por primera vez del discurso oficial para lanzarle un aviso directo a sus jugadores. «Para salvar este proyecto necesito hombres y no nombres». Una frase que apuntaló poco después advirtiendo que no quería borrones en su expediente. Los pesos pesados del vestuario captaron el mensaje. Los problemas internos y los egos personales debían aparcarse. Y el que no estuviese dispuesto no contaría más en los planes.

Tras la visita al filial blaugrana llegó el Tenerife, otro bálsamo que confirmó lo que De la Barrera mantenía. El punto en los minutos de descuento ante el Granada y la victoria 2-1 ante un rival directo como el Córdoba sacaron a los leoneses de los puestos de descenso. La diferencia entre los horribles meses de febrero y marzo y ahora es, como adelantó la semana pasada el de La Coruña, «la mentalidad». La propuesta de juego «ha sido siempre la misma», pero lo que antes se iba fuera ahora entra a la primera. Sin presión y unidos por un mismo objetivo, los jugadores tienen en su mano el quedarse en la categoría de plata. Pero lo cierto es que todo comenzó en aquella previa ante el Barça B.