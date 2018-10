Bale no despeja las dudas

S. D. | Madrid

La presencia del francés Karim Benzema ya con el grupo fue ayer la gran novedad de la sesión de entrenamientos del Real Madrid, a la que ya se incorporaron los internacionales Sergio Ramos, Dani Ceballos, Marco Asensio, Jesús Vallejo y Vinicius Jr.

El ariete galo, lesionado en los isquiotibiales a inicios de octubre, se había entrenado los dos últimos días en solitario sobre el césped, con y sin balón. Pero no fue hasta ayer cuando se unió al resto de sus compañeros, completando toda la tercera sesión de la semana, preparatoria del partido liguero del sábado ante el Levante.

También estuvieron presentes Sergio Ramos y Ceballos, que jugaron en la noche del lunes con la selección española ante Inglaterra. Estuvo en ese partido Nacho, pero el madrileño ya había aparecido el pasado martes por la Ciudad deportiva de Valdebebas.

La sesión tuvo al balón como principal protagonista y contó también con la presencia de los jugadores del Castilla, Sergio López, Fran García, Jaime Seoane, Álvaro Fidalgo y Javi Sánchez. Asimismo se unió igualmente Vallejo, que realizó carrera continúa, y Vinicus Jr, tras su periplo por la selección sub-21 española y sub-20 brasileña, respectivamente.

El galés Gareth Bale, que se espera pueda estar al menos en el banquillo frente al Levante, y Asensio se ejercitaron en el interior de las instalaciones del gimnasio, según informa el club.

Dani Carvajal, por su parte, prosigue con su periodo de recuperación de la rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda.

Así, el técnico madridista, Julen Lopetegui, ya pudo contar en Valdebebas con la mayor parte de su plantel: Kiko Casilla, Luca Zidane, Sergio Ramos, Odriozola, Vallejo, Marcelo, Nacho, Carvajal, Reguilón, Ceballos, Asensio, Marcos Llorente, Isco, Modric, Lucas Vázquez, Mariano, Bale, Benzema y Vinicius Jr.

Aún restan por incorporarse, tras los compromisos con sus respectivas selecciones, el costarricense Keylor Navas, el belga Thibaut Courtois, el francés Raphael Varane, el brasileño Casemiro, el alemán Toni Kroos y el uruguayo Fede Valverde.

El equipo, se espera ya con todos los internacionales, volverá a entrenarse hoy jueves, de nuevo a puerta cerrada, a partir de las 12.00 hora local (10.00 GMT). La única duda será la de la presencia o no de Gareth Bale, que durante esta concentración no ha podido jugar ni un solo minuto con la selección de gales, a pesar de que sí viajó. El parte médico habla de fatiga muscular, aunque no está asegurada su presencia ante el Levante.