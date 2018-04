La Bañeza da un paso atrás en su afán de entrar en play off

A. ORTIZ | BURGOS

Paso atrás el protagonizado por La Bañeza (1-0) en su visita al feudo de un Real Burgos que luchaba por abandonar los puestos de descenso. El combinado leonés dejó escapar una inmejorable oportunidad para reengancharse al play off de ascenso. No tuvo su tarde el combinado de Pablo Huerga, al que le costó Dios y ayuda adaptarse al partido que le planteó su oponente de turno. Y además no tuvo las ideas claras en ataque. De hecho, se fue del partido y ya no volvió.