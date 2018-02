La Bañeza mantiene su escalada

roberto r. sordo | la bañeza

La Bañeza continúa con paso firme su marcha dentro del grupo octavo de la Tercera División tras imponerse (3-0) al Numancia B en un partido que los leoneses dejaron sentenciado en los últimos minutos de la primera mitad para hacerse con la segunda posición tras la derrota sufrida por el Unionistas de Salamanca, que le relega a la tercera plaza del grupo.

Sin embargo, el conjunto local tuvo que trabajar desde el primer minuto de juego para doblegar al finial numantino, y aunque siempre controló el choque tuvo que esperar al minuto 40 para hacer realidad en el luminoso su control y dominio durante prácticamente la primera parte, siendo Fran el que abrió la lata al batir a Gaizka cuando se cumplía el minuto 40. Apenas dos mas tarde llegó el segundo gol de los locales, siendo su autor Adrián Rojo el que elevaba la cuenta y colocaba el 2-0 en el marcador, no moviéndose más el mismo durante los primeros cuarenta y cinco minutos, llegándose al descanso con ese triunfo parcial de los bañezanos.

Tras el paso por vestuarios todo siguió igual, aunque ahora el equipo bañezano se dedicaba a controlar la situación dejando pasar los minutos sin tomar ningún riesgo para asegurar los tres puntos. Los sorianos trataron de desbordar el entramado defensivo de los leoneses, pero no eran capaces de batir la meta defendida por Sánchez ante el buen hacer de la cobertura local. Cuando todo parecía indicar que el marcador ya no se movería llegó el tercer tanto de los bañezanos que redondeaba la cuenta, al superar Pablo Martínez, que había entrado unos minutos antes en el terreno de juego en sustitución de Eriz el que enviaba al fondo de las mallas su remate para poner el 3-0 en el luminoso cuando se cumplía el minuto 89, no habiendo tiempo para más.

En resumen, victoria justa y trabajada de La Bañeza, que confirma su racha, frente a un Numancia B que lo intentó todo.