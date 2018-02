La Bañeza saca petróleo

A. DIEZ | ÁVILA

La Bañeza logró un punto de oro frente al Real Ávila tras firmar tablas (0-0). No debe haber demasiados antecedentes no ya en Tecera División, sino en todo el fútbol español, en el que en una misma temporada un equipo haya fallado dos penaltis en dos partidos distintos. Por si no había ningún equipo, el Real Ávila pasa ahora a ocupar ese hueco en la historia. La primera vez que le pasó fue en la jornada tres de esta Liga, el pasado 10 de septiembre, cuando visitaba el Adolfo Suárez la Cebrereña, y Doménech primero y Rubén Ramiro después, desperdiciaban dos penas máximas. Y la segunda vez fue ayer mismo, 24 jornadas después, con De Mesa e Issa como protagonistas.

Vaya por delante que sólo los fallan los que se atreven a lanzarlos, y dada la situación de ansiedad y necesidad por la que atraviesa el conjunto encarnado, hay que tener valor para ponerse delante del balón y con once metros por delante y un portero acertar, que parece sencillo, pero hay que estar ahí. De Mesa e Issa se pusieron después de que a ambos se les hicieran las faltas dentro del área, pero los dos lanzaron mal.

El primero disparó flojo, raso y fuera; el segundo disparó flojo, a media altura, y lo paró el portero. Fue en los minutos 73 y 83 y por ahí se fueron dos puntos y quién sabe si las últimas oportunidades del Real Ávila de engancharse a la pelea por los cuatro primeros puestos, que ahora se ven lejanísimos, a 15 puntos, aunque con las balas en la recámara de tener tres partidos menos.

En el mejor de los casos, ganando los tres, la distancia con el cuarto, La Bañeza, sería de seis puntos. Visto en directo al equipo leonés, tampoco parecen insalvables. Dos penaltis errados, por lo inusual de la situación, marcan cualquier partido, y el de ayer no es una excepción. Después de una primera parte bastante mala, sin apenas ocasiones más allá de un puñado de disparos de los locales desde fuera del área muy desviados por alto, en la segunda sólo hubo un equipo sobre el campo, que fue el Real Ávila.