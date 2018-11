La Bañeza suma un punto merecido

Á. O. | ÁVILA

La Bañeza sumó un punto de calidad tras firmar tablas (1-1) con el Real Ávila a domicilio.

Pese a ello, no quiso esperar mucho el equipo abulense para ir a por los tres puntos. Primero el palo, cuando Javi de Mesa enganchaba un buen disparo desde fuera del área que repelía la madera, y después Sánchez, que reaccionaba bien cuando Rubén Ramiro cazaba desde la fronal una buena volea, daban la bienvenida a un partido al que La Bañeza se presentó con ganas de presionar alto pero que a los diez minutos sufría el acoso de los encarnados. Apretaba La Bañeza. El partido estaba trabado, pero lo desequilibró Peli en una buena arrancada. Nadie le esperaba entre líneas. Cambió el ritmo, rompió la defensa y la puso al area pequeña. Nadie remató de primeras. La recuperó Rubén Ramiro, que de nuevo la puso al borde del área de meta para que Ortiz, de primeras, la rematara al fondo de la red para poner el 1-0 en el minuto 26.

No pudo reaccionar mejor La Bañeza al gol de los encarnados. Lo hizo con el empate. Falló la defensa encarnada. Nadie llegó a despejar un balón que fue pasando por Álvaro, Rober y Albertín en el área antes de que Sampedro, totalmente sólo, la cruzara desde el segundo palo para batir a Johan (1-1, minuto 31).

El partido estaba en manos de La Bañeza, que daba sensación de peligro en cada una de sus recuperaciones. Como oportunidad la que tuvo Peli –minuto 43– cuando una dejada de Vila de cabeza y el fallo en el despeje de Fidalgo le dejaba solo ante la portería de Sánchez pero su remate se marchaba fuera pegada al palo. Sánchez aguantaba el empate. Buscaba romper el empate el Real Ávila, que tendría su gran oportunidad desde los once metros cuando Mateo agarraba de manera grosera y torpe a Llorián en un saque de falta. No lo dudó Laín Pérez, como no lo dudó en pedirlo Sergio Ramos, que estrelló el cuero en el larguero.