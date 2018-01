La Bañeza, con el viento a favor

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Los equipos leoneses que militan en el grupo octavo de Tercera División afrontan mañana la tercera jornada de la segunda vuelta de la competición, y lo hacen de forma mayoritaria en su feudo al jugar sólo el Atlético Astorga a domicilio.

Así, La Bañeza recibe (16.30 horas) al Zamora, en un partido en el que los leoneses tratarán de hacer valer el factor campo para sumar tres nuevos puntos que les mantengan en los puestos de play off de ascenso, y continuar como míinimo con su ventaja sobre el Real Ávila, quinto clasificado.

Empatados a puntos con el Salmantino (tercer clasificado) y a sólo dos del Atlético Astorga (segundo), los bañezanos tratarán de conseguir su séptima victoria consecutiva, mientras que los zamoranos intentarán reconducir una temporada que hasta el momento no está respondiendo a sus expectativas.

A pesar de que los rojiblancos no llegan en su mejor momento, los de Pablo Huerga no se fían de un equipo dirigido por Carlos Tornadijo, el técnico que consiguió el histórico ascenso a la Segunda División B con el Atlético. Astorga, y de mal recuerdo para La Bañeza FC, ya que era entrenador hace dos temporadas del Villaralbo, equipo que dejó a los morados fuera del play off en la última jornada por tan sólo un punto.

Pablo Huerga, técnico bañezano, no podrá contar con Albertín, sancionado con un encuentro de suspensión por acumulación de amonestaciones, estando el resto de sus hombres a su disposición.

Por su parte, el Atlético Astorga viaja mañana a tierras sorianas para enfrentarse (15.45 horas) al San José, en un partido en el que ambos contendientes se juegan más que tres puntos, aunque por diferentes motivos.

Los maragatos, segundos a cinco puntos del líder y con el partido entre ambos perdiente de disputar los 66 minutos que faltan, no pueden fallar, mientras su rival está obligado a ganar para no descolgarse en su lucha por conseguir la permanencia.