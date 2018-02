El Barça busca un técnico para cinco meses

La directiva del Barça dejará en manos de Alfred Julbe el relevo de Sito Alonso en el banquillo azulgrana. Pero será una opción de absoluta interinidad. La intención del club es encontrar cuando antes un sustituto para el técnico madrileño, cesado este mismo lunes por los malos resultados. Si es posible incluso que pueda hacerse cargo del equipo azulgrana ya para la Copa del Rey, el primer título en juego de la temporada, cuya fase final se disputará la próxima semana, en Las Palmas.

«Julbe ha aceptado coger el equipo en esta situación, pero la idea es que tengamos entrenador para la Copa. Estamos en febrero. Queda lo más importante de la temporada y el cambio que hemos hecho es para ser competitivos en la Copa y en la lucha por la liga», explicó el director deportivo del baloncesto azulgrana, Nacho Rodríguez sobre la situación que vive la sección en una entrevista en el canal del club, Barça TV.



Julbe se dirige a los jugadores del Barça en su primer entrenamiento / VICTOR SALGADO (FCB)

La destitución de Sito Alonso es la consecuencia de una temporada negra para el baloncesto azulgrana. Con los números en mano, peor incluso que la se vivió la campaña anterior con el preparador griego Georgios Bartzokas, que fue valorada por muchos ya como la peor en la historia de la sección.

«El equipo había entrado en una dinámica que no acompañaba a la historia y al escudo del equipo. Muy a nuestro pesar hemos rescindido el contrato de Sito, porque la dinámica perdedora nos ha obligado. Era necesario un cambio de rumbo», valoró Rodríguez. «No hemos dado la talla. Sabíamos que no iba a ser fácil. Pero no esperábamos que a estas alturas de la temporada llevásemos un balance negativo y que la clasificación de los 8 primeros de la Euroliga estuviera muy complicada. Por eso hemos tomado esta decisión», aclara.

Números injustificables

Con una plantilla de mucho más potencial, sobre el papel, los números del Barça son injustificables a estas alturas: 19 victorias y 21 derrotas entre Liga y Euroliga. La sentencia para el técnico madrileño fue el fiasco europeo del pasado jueves frente al Armani Milán que sepultó las escasas esperanzas azulgranas en la Euroliga y, sobre todo, la pésima imagen ofrecida el Baskonia en la Liga del pasado domingo.

"El cambio se debe encajar positivamente. Nunca gusta a ningún jugador y equipo los cambios a media temporada, pero se ha decidido esto», comentó el capitán del Barça, Juan Carlos Navarro también en la web del club. «Había que hacer algo para cambiar la situación y ahora tenemos que estar más unidos que nunca porque todavía quedan retos por delante, hay que intentar luchar por todo. En una semana tenemos la Copa», remachó el escolta.

Las alternativas

Svetislav Pesic, el técnico que le dio al Barça su primera Euroliga en el 2003, y Velimir Perasovic, cesado el pasado diciembre en el Anadolu Efes, dos técnicos de perfil muy exigente con los jugadores y buenos conocedores de la Liga ACB, son dos de las alternativas que maneja el club, que también sondea alguna opción más.

La idea de Nacho Rodríguez es contratar a un técnico por cinco meses que ejerza de revulsivo en el vestuario mientras prepara el terreno para incorporar a un entrenador de futuro a partir de junio, con la intención también de preservar a Julbe, al que considera una pieza clave del club por el trabajo de formación que realiza con los jóvenes.

El responsable azulgrana está convencido de que la plantilla cuenta con calidad suficiente para escapar de esta crisis de resultados. «Este equipo ha ganado al CSKA, Olympiacos, Panathinaikos...Si hemos tomado esta decisión es porque seguimos aspirando a luchar por todo. Los jugadores han demostrado que hay calidad».

Julbe viajará este miércoles a Tel-Aviv al frente del equipo azulgrana para enfrentarse al Maccabi en partido de la Euroliga, donde contará como ayudantes con Lubos Baston y Oscar Orellana, que ya venía trabajando con Sito en el primer equipo. Jaume Comas se hará cargo, por su parte, de los próximos compromisos del Barça B. Y, posiblemente, Julbe también tenga que asumir la dirección del primer equipo azulgrana este próximo domingo en el partido de Liga que afrontará el equipo azulgrana en el Palau ante el Bilbao Basket.