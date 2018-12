El Barça coquetea con Rabiot

A.G | BARCELONA

Barcelona y Adrien Rabiot unirán sus caminos la próxima temporada. Así lo apunta el diario francés Le Parisien que señala que el club blaugrana y el centrocampista del PSG abrían llegado a un acuerdo pra que este cambie de aires. Incluso remarca que ambas parte ya tienen pactadas las condiciones del contrato que les uniría durante las próximas temporadas.

Precisamente ayer la madre del jugador aseguraba que Rabiot no tiene intención de quedarse en París. Véronique t, quien también desveló que el club francés declinó una oferta por su hijo del Barcelona el pasado verano. La decisión «es definitiva porque la situación hoy, como todo el mundo ve, se ha degradado completamente. No es posible dar marcha atrás», dijo en una entrevista a RTL Véronique, quien criticó al director deportivo del PSG, Antero Henrique, por forzar a Rabiot a firmar la renovación de su contrato, que vence en junio de 2019.

El jugador, quien no figuró en la convocatoria del partido de Copa de este martes, ya quiso abandonar el club el pasado verano, cuando la entidad parisina no aceptó una oferta del Barcelona, señaló la madre del futbolista. «El club la declinó, con todo el derecho de hacerlo. Ellos nos dijeron que la oferta llegó en la víspera del cierre del mercado de fichajes», sostuvo. Véronique aclaró que actualmente no tienen un acuerdo con otro club.

«Siempre he respetado las reglas y los protocolos, todo el mundo lo sabe. No tenemos el derecho de hablar con otro club antes del 1 de enero y no lo haremos antes de esa fecha», afirmó.

El entrenador del París Saint-Germain, el alemán Thomas Tuchel, dijo el pasado lunes que no descarta la salida de Rabiot en el mercado invernal.

Murillo, para enero

Jeison Murillo, el defensa colombiano del Valencia, parece que está a un paso de ser cedido al Barcelona. En Valencia ya lo dan por hecho y tanto el diario deportivo ‘Superdeporte’ como la Cadena Cope avanzaban ayer que el jugador no había participado en el entrenamiento que ha realizado el Valencia en Paterna, ya que se encontraba negociando una posible salida del Valencia en este mercado de invierno. El club azulgrana buscaba un defensa experimentado para suplir las bajas de Umtiti y Vermaelen y todo apunta a que está cerca de cerrarse la cesión del futbolista.

Murillo llegó al Valencia procedente del Inter en verano de 2017 en una cesión con opción de compra obligatoria de 13 millones de euros, que el club de Mestalla ejecutó hace pocos meses. A pesar de que fue uno de los jugadores destacados en los primeros meses de competición, una hernia inguinal lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante tres meses, tras dos pasos por el quirófano.