El Barça, a favor del ojo de halcón

P. RÍOS | BARCELONA

El portavoz del Barcelona, Josep Vives, defendió ayer el uso de las tecnologías «para ayudar a los árbitros» en la toma de decisiones y minimizar, así, los errores como el del pasado domingo ante el Betis, en el que el colegiado Alejandro Hernández Hernández no concedió a los azulgranas un ‘gol fantasma’.

Aprovechando la presentación de los resultados del Observatori blaugrana (‘Observatorio azulgrana’), Vives explicó que los dirigentes de la entidad han pedido en los últimos meses a la Real Federación Española de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional la aplicación del uso de la tecnología en los arbitrajes de las competiciones españolas.

«Lo que está haciendo el club es dar su opinión con la implementación tecnológica en una liga como la española para que situaciones objetivas como las de ayer no se repitan y ayuden al fútbol y al arbitraje», subrayó.

En este sentido, defendió la decisión del club de «no opinar» sobre los últimos arbitrajes que está padeciendo el primer equipo de fútbol y señaló que el objetivo es «hablar con las instituciones y ponerlo de una manera decidida y lógica» a los dirigentes del fútbol español.

«Es una propuesta que camina en la misma dirección que se ha implementado en otras ligas y hemos pedido que se implemente lo antes posible. Eso es lo que puede hacer el club, pero la decisión no está en manos del club», recordó.

Asimismo, defendió que «la línea del club no es la vehemencia» ante los errores como los de ayer e insistió que se tiene que ayudar al colectivo arbitral. para «minimizar» errores como el del Benito Villamarín. «Ayer (por el domingo) se produjo una casualidad. En el mismo momento que un balón pasaba una línea de gol, se decidía la final del Abierto de Australia con el ojo de halcón. Si en un ámbito como el tenis pasa, en el fútbol también debería pasar», concluyó Vives.

Por otro lado, Luis Enrique Martínez, entrenador del equipo azulgrana, también se manifestó a favor de la ayuda tecnológica al colectivo arbitral español tras el disparate del Benito Villamarín, con ese gol no concedido al Barça pese a que estuvo medio metro dentro de la portería, un error por su envergadura similar al paradón de Bruno en Villarreal, no oculta que el equipo azulgrana tiene un par de problemas muy evidentes que también le están lastrando en su intento de dar caza al Real Madrid en la Liga: no logra imponer su juego en los partidos en los que no están Busquets ni Iniesta y ya son demasiadas veces en las que entra demasiado tarde a los encuentros. Aunque el propio tácnico prefiere centrarse en hacer correcciones deportivas antes que en criticar a los colegiados. De hecho reconoció que sus jugadores no merecieron ganar al Betis, posiblemente ni puntuar, un discurso similar al que hizo en el otro partido para olvidar de la temporada: en Liga en Anoeta.