El Barça ficha al central Lenglet

D. R. M. | SEVILLA

Clément Lenglet, uno de los últimos descubrimientos con el sello de Ramón Rodríguez ‘Monchi’, ahora director deportivo del Roma, en su vasta etapa en el Sevilla, es el nuevo valor emergente que cruza el ‘puente aéreo’ entre la capital andaluza y Barcelona, en este caso previo pago de 35,9 millones de euros.

El francés se marcha a un ‘grande entre los grandes’, a un Barça obligado a luchar por todos los títulos, ya consagrado como un defensa de élite, pero con mucho margen de progresión todavía, pese a los intentos vanos del Sevilla por convencerle para que ampliase su contrato y se asegurara, como gran pilar de la zaga sevillista, seguir jugando muchos minutos y creciendo aún más antes de dar ese gran salto.

El nuevo refuerzo azulgrana, de 23 años, no es un futbolista ni un central al uso, pues a su contrastada calidad técnica, sobre todo para la salida del balón desde atrás, su rapidez y su seguridad en defensa se le unen, sobre todo, su personalidad y que es un chico muy centrado, con la cabeza muy bien ‘amueblada’ y un gran profesional.

Además, el centrocampista brasileño Arthur Melo, que ayer jueves fue presentado como nuevo jugador del Barcelona, admitió que los exazulgranas Xavi Hernández y Andrés Iniesta son dos de sus referentes futbolísticos, pero que no va a afectarle que le comparen con ellos.

«Nunca he escondido la pasión que siento por estos dos jugadores y que me comparen con ellos es fantástico, pero eso no va a afectarme. Los tengo como espejo, son una referencia para mí, personas que han hecho historia en el club. Pero yo soy Arthur, tengo una larga carrera por delante y he de demostrar a todo el mundo por qué estoy aquí. Trabajaré para acercarme a ellos lo máximo posible», manifestó en rueda de prensa.

El brasileño firmó ayer su nuevo contrato en el palco del Camp Nou y, a continuación, fue presentado en sociedad por el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en la platea de la primera grada de tribuna del estadio.