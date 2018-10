El Barça saca petróleo ante una Cultural que rozó la gesta (0-1)

Derrota por la mínima 0-1 de una heroica Cultural que mereció mucho más ante un Barcelona que no demostró su categoría. Un gol en el 90 de Lenglet le dio un premio excesivo a los de Valverde, que no merecieron pasar del empate.

Los de Cea, por su parte, disputaron el mejor encuentro de la temporada, dominando el balón en varias fases y con claras ocasiones para hacer gol.

Demasiado castigo para una Cultural que dejó una gran imagen ante el todopoderoso Barcelona.

Espectadores en el Reino de León: 10.873

ASÍ TITULA LA PRENSA CATALANA EL PARTIDO

Cillessen para, Lenglet marca. Un mediocre Barça se lleva el triunfo en el ultimo suspiro en León

(El Periódico)

------------------------------------------------------

El Barça se toma un respiro en León

Tras una semana mágica, el campeón debutó en la Copa con una pírrica victoria ante la Cultural

(La Vanguardia)

-------------------------------------------------------

Lenglet rubrica una insípida victoria del Barça en León

El equipo azulgrana supera a la Cultural Leonesa con un gol del francés en el tiempo añadido

Con una alineación plagada de suplentes y tres debutantes en defensa, al Barça le costó igualar la intensidad de su rival

(Sport)

LAVANDEIRA

CASARES

LAVANDEIRA

CASARES

ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

Minuto 95: Final del partido. Cultural 0 Barcelona 1

Minuto 94: Roja a José Alonso. La Cultural se queda con diez.

Minuto 90: GOOOL del Barcelona. Falta peligrosa contra la Cultural al borde del área. El centro colgado por Miranda lo cabecea Lenglet y bate a Palatsí. La defensa no estuvo fina. Otra vez que el fútbol es injusto con los méritos de uno y otro equipo.

Minuto 85: Disparo de Munir que sale alto por poco. Gran oportunidad del Barça y una injusticia para la Cultural si hubiese marcado.

Minuto 84: Tiro sin peligro de la Cultural.

Minuto 82: Falta peligrosa para el Barcelona al borde del área que termina sin consecuencias para la meta de Palatsí.

Minuto 79: Tercer y último cambio del Barcelona. Se retira Malcom y entra su lugar Arthur.

Minuto 79: El árbitro enseña la cartulina amarilla al entrenador barcelonista Valverde por protestar.

Minuto 77: Tercer cambio en la Cultural. Se retira del campo lesionado Saúl y entra en su lugar José Alonso.

Minuto 73: Triple saque de esquina a favor de la Cultural que a punto está Saúl de marcar pero detiene Cillessen. Ocasión de oro de los leoneses para abrir el marcador.

Minuto 68: Segundo cambio en la Cultural. Se retira del terreno de juego Zelu lesionado y entra en su lugar Hugo Rodríguez.

Minuto 65: Falta a favor de la Cultural que lanzó Zelu y detiene el guardameta Cillessen con seguridad.

Minuto 63: Falta botada por Dembélé que se va muy elevada.

Minuto 59: Segundo cambio en el Barcelona. Se retira del campo Cuenca y entra en el campo Lenglet.

Minuto 58: Se retira lesionado Vicente Romero y entra en su lugar Toño Calvo.

Minuto 57: Centro chut de Mianda que detiene Palatsí.

Minuto 53: Tarjeta amarilla al culturalista Nicho por dura entrada.

Minuto 51: Zelu se va en ataque pero su disparo lo detiene con facilidad Cillessen.

Más opiniones de la prensa catalana: "No ha estado cómodo el Barcelona en esta primera mitad. La Cultural Leonesa ha puesto un ritmo altísimo y no ha dejado crear al conjunto azulgrana, que no ha tenido ninguna ocasión clara de gol" (La Vanguardia).

Minuto 49: Saque de esquina a favor del Barça que termina sin consecuencias.

Minuto 47: Ataque del Barça por la banda de Denis sin consecuencias.

Lo que dice la prensa catalana del partido al descanso: "Mucho tendrá que corregir Valverde en este entreacto. El Barça ha sido incapaz de crearle una sola ocasión de peligro a la Cultural Leonesa, que está jugando con una intensidad y una concentración dignas de encomio. Los azulgranas no encuentran el hilo del partido y han empezado a prodigar las pérdidas de balón en zonas peligrosas". (El Periódico)

Arranca la segunda parte en el Reino de León.

La Cultural aguanta bien al Barcelona. El equipo leonés ha salido intenso al Reino de León y ha aguantado bien al Barça de circunstancias que ha traído Ernesto Valverde para este envite copero. Incluso tuvieron sus oportunidades para adelantarse en el marcador los hombres de Víctor Cea. De cualquier modo, llegar empate a cero al descanso ya es una pequeña victoria para los leoneses.

Minuto 45: Final de la primera parte con empate a cero goles en el marcador.

Minuto 43: Saúl pone el balón en el área y no encuentra un rematador.

Minuto 40: Cartulina amarilla al barcelonista Miranda.

Minuto 38: La defensa leonesa por mediación de Nicho saca el balón al intento de penetración de Denis Suárez.

Minuto 34: Denis Suárez lo intenta pero corta el defensa culturalista Iván González.

Minuto 32: Primer cambio en el Barcelona. Se retira del campo Samper lesionado y entra en su lugar Aleñá.

Minuto 28: Penetración de Munir pero el árbitro pita fuera de juego.

Minuto 25: El árbitro enseña la cartulina amarilla al culturalista Saúl.

Minuto 24: La Cultural resiste y saca garra en ataque por mediación de Liberto.

Minuto 21: Liberto cuelga el balón y detiene sin problemas Cillessen.

Minuto 16: El Barça ataca pero la defensa culturalista se defiende con orden.

Minuto 11: A punto de marcar la Cultural por mediación de Zelu respondiendo el meta barcelonista Cillessen con una extraordinaria parada para enviar el balón a saque de esquina.

Minuto 8: Primer pique del partido con dura entrada de Aridane sobre Arturo Vidal.

Minuto 5: Segundo saque de esquina a favor del equipo blaugrana que bota Malcom y remata Samper sin peligro.

Minuto 1: Arranca el partido



ALINEACIONES:

CULTURAL: Palatsí, Saul, Nicho, Iván González, Bernal, Vicente Romero, Sergio Marcos, Liberto, Jorge Ortiz, Zelu y Aridane.

BARCELONA: Cillessen, Semedo, Denis Suárez, Malcom, Samper, Miranda, Cuenca, Chumi, Arturo Vidal, Dembélé y Munir.