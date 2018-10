El Barça también gana sin Messi

Barcelona

2 Inter de Milán 0 Rafinha y Alba sellan con un triunfo solvente el mejor juego de los azulgrana frente a un rival intermitente al que evitó un resultado peor su portero

JESÚS BALLESTEROS | BARCELONA

Merced a un partido más que notable, el Barça mandó un doble mensaje al mundo del fútbol con su triunfo ante el Inter de Milán (2-0) en la ciudad condal. Ha recuperado la buena senda al encadenar dos triunfos de categoría (Sevilla e Inter) y ha demostrando que es capaz de vencer sin su estrella, Messi. Un refuerzo positivo para el conjunto de Valverde que cerrará una semana intensa con la visita del Real Madrid al Camp Nou.

No se acostumbra uno a ver al Barcelona sin Messi. Pero el equipo azulgrana, más allá de que lo eche de menos, tiene argumentos para sobrevivir sin su capitán. Coutinho y Arthur siguen ganando enteros en este once inicial que aún cuenta con alguna incógnita, aunque parece haber recuperado al Luis Suárez más solidario. Pese a que no encontró el premio del gol (tuvo claras ocasiones para ello), fue de los encuentros más completos del ariete charrúa. El 2-0 al Inter que le permite al Barcelona seguir dominando su grupo en Champions se antoja corto viendo los méritos de uno y otro equipo. Amagó sin pegada la escuadra de Spalletti que terminó claudicando ante un rival muy superior. Superado el arranque inicial donde el Inter mostró algo de peligro, el Barça se fue haciendo dueño y señor del juego sobre el verde del Camp Nou.

Fuese o no por un sentido de responsabilidad ante la ausencia del ‘10’, Luis Suárez dio un paso adelante en este choque donde se decidía el líder del grupo. Combinaba bien la escuadra culé y las ocasiones caían por propio peso. Lenglet puedo adelantar a los suyos pasado el cuarto de hora, pero Handanovic repelía el cabezazo evitando el gol. Pero éste terminaría llegando en las botas de Rafinha, el beneficiado en el once ante la baja de Messi. El menudo centrocampista aprovechaba una magistral asistencia de Luis Suárez para poner la ventaja en el electrónico y colocar algo de justicia por lo visto sobre el césped del estadio azulgrana.

Se había diluido la escuadra italiana ante la mayor posesión local, por lo que se antojaba necesario un cambio de rumbo si de pelear la primera plaza se trataba. La entrada de Politano tras el descanso espoleó a los de Spalletti que presionaban como en el inicio del choque. Fue una noche de porteros, que evitaron lo que podría haber sido un resultado más abultado. Al menos, en la portería interista. Handanovic volvería a ser gigante para los remates de Luis Suárez y Lenglet, a quienes sacaría dos goles claros.

Porque el patrón del primer tiempo se repetiría en el segundo de los asaltos. El Inter fue bajando su intensidad y su presión a medida que el Barça fue adueñándose del juego. Volvía a acercarse el equipo de Valverde con más peligro a la portería rival. Faltaba el gol que cerrase el partido, pero éste se resistió. Los azulgrana movían de maravilla el cuero para mosqueo de Spalletti. Pero esta claro que cuando atacas y creas peligro, es más difícil que te hagan daño atrás. El segundo gol del partido es claro ejemplo de ello. Jordi Alba reverdeció épocas pasadas cuando jugaba más pegado al área y culminó con gol una gran jugada azulgrana. Era el segundo tanto del partido y la puntilla.