El Barcelona evita un batacazo

jesús ballesteros | madrid

El último cuarto de hora del Benito Villamarín da para páginas de periódicos, horas de tertulia e incontables videos virales con los que inundar Internet. Ocasiones clarísimas, goles, tanganas, polémicas. Aunque el resumen podría ser que el Barça tropieza cuando menos se esperaba (1-1), en plena línea ascendente, tras un mal partido en el que el Betis lo hizo casi todo para ganar, incluso sacar un balón desde dentro de su portería que no concedió el colegiado.

El Barça no fue ni la sombra de lo que venía mostrando en este mes de enero, estuvo todo el choque al borde del precipicio hasta que cayó en él. Y el golpe no fue más duro, porque Messi y Luis Suárez inventaron una jugada cuando ya nadie contaba con ellos. Ni el propio Barça. Enormemente desconectados estuvieron los tres de arriba, como el resto del equipo. Quizás excesivamente centrados en lo que se viene esta semana en Copa del Rey. Sorprendió Luis Enrique con tantas variaciones en un once casi inédito. A lo que se unió el escaso aporte del tridente ofensivo. Servirán todas las excusas que quieran aportar desde ese vestuario, aunque lo cierto es que Adán apenas tuvo que intervenir en todo el partido.

El Betis salió con un planteamiento ambicioso. Dispuesto a demostrar que tiene sitio entre los grandes de la Liga, exigió la mejor parada de Ter Stegen y permitió un torrente de ocasiones que dejaban una imagen agazapada del Barça impropia de las últimas semanas. Sufría incluso para sacar el balón jugado. Dirán los aficionados verdiblancos que el planteamiento funcionaba y ahí la razón de un Barça romo en ataque, que necesitó casi toda la primera mitad para poner a prueba a Adán. Por el contrario, argumentarán en Barcelona que el once inicial que dispuso Luis Enrique pudo influir en la falta de fluidez evidente. Muchos cambios, en defensa, en el centro del campo.

El Betis superaba en todas y cada una de las jugadas al rival, y hasta en dos ocasiones estrelló el balón con la madera antes de que la grada eclosionará con el gol de Alegría. El tanto del canterano bético no era más que la confirmación de la superioridad mostrada por el equipo andaluz desde el pitido inicial del colegiado.

Por mucho que Hernández Hernández errara calamitosamente en el gol no concedido al Barcelona. Sólo con el tanto en contra y la polémica despertó el equipo catalán que necesitó poco para crear las ocasiones que le faltaron durante todo el choque.

Volcado estaba el Barcelona cuando Rubén Castro pudo sentenciar el choque. Ter Stegen cubrió el expediente salvando los muebles y permitiendo a los suyos el empate postrero con gol de Luis Suárez que evitaría un descalabro total de los azulgranas en tierras sevillanas.