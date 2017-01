El Barcelona, obligado a ganar

P. RÍOS | BARCELONA

El mejor Barça de la temporada, no tanto por el brillo como por lo compacto de su juego, visita al Betis (12.00 horas/beIN Sports) en el Benito Villamarín para cerrar un mes de enero en el que se ha clasificado para las semifinales de la Copa del Rey y ha conseguido recortar puntos al Real Madrid en la Liga, aunque sigue tercero, detrás del Sevilla también. Por eso toda la mejoría azulgrana no servirá de nada si el equipo de Luis Enrique no se impone a la escuadra verdiblanca. Cada partido es una final cuando se quiere ganar el título. El Betis, aunque tranquilo en la clasificación porque los tres de abajo están lejos, no puede dormirse y también necesita los puntos.

Luis Enrique mantuvo la prudencia en su mensaje en la previa: «Cómo cambian las cosas, hace dos semanas esto era un velatorio. Pero los profesionales nos mantenemos entre el blanco y el negro. Nosotros estamos en una buena dinámica que vamos a intentar alargarla lo máximo posible. Estamos buscando una buena racha y dinámica que nos acerque a los equipos de arriba. Queda muchísimo, estamos en el ecuador. Vamos a fallar todos alguna vez, ya veremos en qué proporción lo hacemos». Y avisó que «hay cambios con el Betis que nos encontramos en la primera vuelta. Con un nuevo entrenador. Juegan con cinco defensas y con la línea que va de mejoría, el Betis nos intentará crear problemas».

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Betis, intenta mentalizar a sus jugadores y a sus aficionados de que no deben sentirse intimidados ante un equipo con el potencial azulgrana: «La afición del Betis no es miedosa, al contrario. No percibo eso para nada, todos los comentarios de los aficionados con los que me cruzo me demuestran en su actitud todo lo contrario. Tienen un amor por sus colores incuestionable y no le tienen miedo a ningún rival.